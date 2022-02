Eroi dimenticati: lo spionaggio italiano nella Grande Guerra

Eroi ormai dimenticati. Solo così possiamo chiamare i militari, e non solo, italiani che lavorarono per il “Primo dipartimento”, così si chiamava il nostro servizio di informazioni militare durante la Prima Guerra mondiale. Se pensate che questa guerra sia stata minore, vorrei ricordare come gli agenti segreti austriaci ci affondarono due corazzate con sabotaggi: la Benedetto Brin e la Leonardo da Vinci, quest’ultima modernissima della classe Giulio Cesare, anch’essa minacciata. Fu necessaria un’operazione di controspionaggio alla 007 per fermare il tutto. Comunque avevamo anche noi la nostra rete di agenti nei territori occupati e , dopo il cambio della guardia alla guida dell’Esercito, con il rigido Cadorna sostituito dall’abile e flessibile Armando Diaz, tutte queste informazioni furono sfruttate con attenzione, sino alla definitiva vittoria di Vittorio Veneto.

Buon ascolto!



