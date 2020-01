EMILIA ROMAGNA E… SORPRESE IN VISTA ?? Cosa ne pensiamo a Scenari…

A questo proposito una piccola sorpresa: fra i candidati c’è anche un Autore di Scenari Economici.

Capolista a Reggio Emilia con il Popolo delle Famiglie si presenza PRIMO GONZAGA, noto esperto di economia, anche pratica, locale. Ecco un estratto del suo programma:

Il nostro obiettivo si può sintetizzare in 2 parole: CREARE SVILUPPO

Creare AMBIENTE FAVOREVOLE allo SVILUPPO DELLE IMPRESE

– meno burocrazia

– meno tasse

– politiche per favorire i distretti

– differente politica degli incentivi UE/Regione per l’agricoltura

Creare una POLITICA PER LO SVILUPPO ARMONICO DELLA FAMIGLIA

Attraverso una politica integrata di sostegno alla famiglia denominato PACCHETTO FAMIGLIA

Creare le condizioni per RADICARE IN EMILIA ROMAGNA I GIOVANI ED EVITARE IL LORO TRASFERIMENTO ALL’ESTERO DISPERDENDO LE ENERGIE MIGLIORI PER IL FUTURO DELLA REGIONE

– politiche regionali per favorire il rientro di diplomati e laureati

– politiche formative con inserimento in azienda per le figure medio alte di diplomati e laureati

Creare un SISTEMA SANITARIO EFFICIENTE CHE PERMETTA PRESTAZIONI SPECIALISTICHE CON TEMPI CERTI per tutti.

Garanzia di tempi certi per prestazioni specialistiche nei centri pubblici o che operano in convezione. Evitare di far pagare ai cittadini 2 volte, sia le tasse che le assicurazioni private, per le stesse prestazioni . Le assicurazioni e il privato devono operare su altri canali.

Creare un SISTEMA CHE FAVORISCA VERAMENTE IL RICICLAGGIO DEI RIFIUTI E NON UNA RACCOLTA DISPENDIOSISSIMA CHE POI FINISCE NEI ROGHI DEI DEPOSITI

Oggi si fa una raccolta porta porta costosissima ma poi le plastiche o altri rifiuti raccolti non vengono riciclate ma mandate in discarica o peggio stoccate in depositi (anche di privati che operano in convenzione) e poi spesso bruciati perché non è conveniente fare il riciclaggio. Una grande attenzione all’ambiente.