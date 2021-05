Elezioni a Madrid: trionfa il PP, bene Vox, crollo dei socialisti, Iglesias (Podemos) da le dimissioni

Isabel Diaz Ayuso, confermata alla guida della Regione di Madrid

Elezioni nella regione di Madrid in Spagna, che portano ad una bastonata per il PSOE e per la sinistra tradizionale in generale. Nasce una nuova formazione di sinistra ecologista, Vox continua a crescere e la sinistra di Podemos si ferma, con Paolo Iglesias che decide di lasciare la guida della formazione. La presidente Isalbel Diaz Ayuso, che ha seguito una politica di aperture contro il Covid-19, viene confermata alla guida della regione

Vediamo percentuali e seggi:

MM è Mas Madrid è la nuova formazione “Verde” che approfitta della sparizione di Ciudadanos, che non si è presentata, e prende la guida della sinistra superando il PSOE. Ecco la distribuzione dei seggi:

Il PPE sfiora da solo la maggioranza assoluta dei seggi, fissata a 69, ma avrà gioco facile nel raggiungere un accordo con Vox, che porterà i propri 13 voti e assicurerà una solida maggioranza. La sinistra esce sconfitta da questa tornata. e, come abbiamo già detto, Paolo Iglesias di “Unidos Podemos” si è dimesso riconoscendo che la sua formazione “Non aggiunge niente alla sinistra”.

Madrid ha anche mantenuto una politica molto “Aperturista” e questo ha avvantaggiato il PP, anche perchè la capitale spagnola ha risentito meno del resto del paese della crisi economica e del turismo. Ora l’elettorato premia questa scelta, cosa che dovrebbe far pensare i “Chiusuristi” italiani. Gli errori si pagano al voto.



