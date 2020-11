ELEZIONI 2020: SI AVVICINA IL MOMENTO DELLA FINE DEI GIOCHI. Pennsylvania ver so la Corte Suprema

Sulla Pennsylvania si avvicina la fine dei giochi, per lo meno a livello statale. Il termine per le contee per certificare le elezioni era lunedì, dopo di che il segretario di Stato Kathy Boockvar sarà in grado di certificare l’intero stato, secondo Bloomberg.

In extremis un giudice federale sta tentando di bloccare la certificazione con un nuovo ricorso, rinviando la sua certificazione, ma le visioni non sono omogenee neanche nel campo repubblicano. Addirittura il senatore repubblicano della Pennsylvania Pat Toomey, che si ritirerà dalla politica nel 2022, ha invitato Trump ad accettare i risultati delle elezioni, che hanno Biden avanti di oltre 81.000 voti nello stato.

“Il presidente Trump ha esaurito tutte le plausibili opzioni legali per contestare il risultato della corsa presidenziale in Pennsylvania”, ha detto Toomey in una dichiarazione di sabato a seguito della decisione del giudice Matthew Brann di archiviare la causa della campagna Trump.

Anche il repubblicano Chris Christie, che ha allenato Trump per la sua prestazione di “Grido contro Biden” nel primo dibattito, ha invitato Trump a concedere la vittoria, o presentare le prove. . “Se hai le prove della frode, presentale”, ha detto Christie alla ABC domenica. “Francamente, la condotta del team legale del presidente è stata motivo di imbarazzo per la nazione”.

Però il deposito di ieri sera del nuovo ricorso viene a rivedere un po’ tutta la situazione, anche se in modo prevedibile,, con l’avvocato di Trump Rudy Giuliani che ha dichiarato sabato: “Ci auguriamo che il Terzo Circuito sarà gentile quanto il giudice Brann nel decidere il nostro fare appello in un modo o nell’altro il più rapidamente possibile “, aggiungendo” Questo è un altro caso che sembra passare rapidamente alla Corte Suprema degli Stati Uniti “.