Ecco il prototipo del prossimo fucile d’assalto USA

posted by Guido da Landriano

La Textron System ha fornito all’esercito USA il primo prototipo di fucile d’assalto – arma di accompagnamento di squadra, cioè mitragliatrice leggera di accompagnamento. La Next Generation Squad Weapon-Technology (NGSW-T) è un’arma estremamente leggera , flessibile e modulare, pesa il 40% in meno delle armi che va aasostituire, cioè il fucile M6, la carabina M4 e la mitragliatrice leggera M249.

La nuova arma sarà dotata anche di un munizionamento nuovo in calibro 6,8 , studiato per forare a 600 metri qualsiasi giubbotto antiproiettile attualmente in uso. Comunque con il cambio di pochi componenti può operare anche con il munizionamento NATO 5,56 e 7,65 mm.

Molto interessante anche la possibilità di combinare caricatori di varie dimensioni, in modo da poter prevedere usi diversi. Incluso nell’arma è anche un mirino telescopico particolarmente leggero.

Dal punto di vista economico si tratta poi di un contratto enorme per l’esercito USA, che prevede la consegna di almeno 250 mila pezzi ed almeno 150 milioni di pezzi, sempre che il prototipo superi il periodo di valutazione.



Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di Scenari Economici. ⇒ Iscrivetevi subito ⇐