Ecco a voi la nuova bolla: Bistecche (e ragazze…..)

Una bolla non è che un’ottima idea le cui aspettative vengono però ad essere percepite in modo anticipato rispetto alla relativa realizzazione. Potremmo dire che le aspettative superano la realtà dei fatti, nel tempo zero, anche se nel tempo +5 o +10 dovrebbero realizzarsi.

Ora la carne sostitutiva, basata su proteine vegetali o animali, ma non comportanti l’uccisione da animali (cioè per riproduzione da cellule staminali animali). In questo modo si accontentano i gusti più “Sanguigni” e si tiene pulita la coscienza, perchè non si uccidono animali. In teoria poi queste ccarni sono anche prive di grassi, o quasi, e di colesterolo, ma se facciano bene o meno lo sapremo fra qualche anno. Una delle società più promettenti, che da tempo si è specializzata in carni derivate da proteine vegetale è Beyond Meat, che produce hamburger, carni e salumi vegetali e le cui azioni hanno visto una crescita esponenziale in pochi giorni.

Questo andamento borsistico avviene anche se l’ultimo bilancio chiuso presenta una perdita da 29 milioni a fronte di un fatturato di poco meno di 88 milioni di dollari. Conti non proprio in ordine che mostrano un capitale negativo per 121 milioni di dollari. Eppure la quotazione delle azioni è passata in poco tempo da un minimo di 45 dollari ad 85 dollari peer tornare ai 79 attuali. Non male per un teorico valore zero.

Non è mica finità qui. Mercoledì Chanticleer Holdings, che controlla i bar sportivi della catena Hooters, American Burger e Little Big Burger, ha annunciato l’accordo cn Beyond Meat per offrire nel proprio menù anche i prodotti a base vegetale del produttore vegano. Apparentemente l’idea di un bar sportivo fortemente tradizionalista che offre dei “Finti” Hamburger è un po’ stupefacente, ma deve aver colpito gli investitori che hanno premiato il titolo con un +94% che poi si è più che dimezzato, pur rimanendo comunque un incremento interessante.

Che basti un annuncio senza nessun riscontro nella clientela per far esplodere il valore del titolo è un segnale di aspettative eccessive rispetto alle realtà. Sono quasi sicuro che la prossima bolla proverrà proprio da questi prodotti succedanei della carne.



