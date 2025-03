Eccezionale Tesoro sepolto da 100 milioni di dollari va all’asta

I tesori seporti esistono, anche se possono avere origini molto diverse, e qualche volta vale proprio la pena di andarli a cercare.

Una collezione di monete sepolta da oltre 50 anni dovrebbe fruttare più di 100 milioni di dollari all’asta, diventando probabilmente la più preziosa mai venduta. Conosciuta come la Traveller Collection, comprende monete provenienti da oltre 100 regioni, dall’antichità ai tempi moderni, come ha riferito la CNN la scorsa settimana.

La prima vendita, gestita da Numismatica Ars Classica, inizierà il 20 maggio e le aste proseguiranno nei prossimi tre anni. Secondo gli esperti, il passato nascosto della collezione – sepolta sottoterra per decenni – la rende particolarmente rara e notevole.

Secondo un comunicato stampa condiviso con la CNN, l’anonimo collezionista dietro la Traveller Collection ha iniziato ad acquistare monete d’oro dopo il crollo di Wall Street del 1929 e ha sviluppato “un gusto per le monete di grande interesse storico, bellezza e rarità”. Nel corso del tempo, ha accumulato circa 15.000 monete.

Secondo il rapporto della CNN , negli anni Trenta lui e sua moglie viaggiarono attraverso le Americhe e l’Europa, acquistando monete rare e documentando ogni acquisto. Con l’incombere della Seconda Guerra Mondiale, seppellirono la collezione in scatole di alluminio sottoterra, dove rimase nascosta per 50 anni.

“La collezione abbraccia tutte le aree geografiche e contiene monete eccezionalmente rare, spesso in uno stato di conservazione mai visto in tempi moderni”, si legge nel comunicato. Alcune monete non sono mai apparse in un’asta pubblica prima d’ora.

Tra i pezzi più notevoli c’è un’enorme moneta d’oro da 100 ducati del 1629, coniata sotto Ferdinando III d’Asburgo. Con un peso di 348,5 grammi, è una delle più grandi monete d’oro europee mai prodotte.

L’asta presenterà anche una serie “estremamente rara” di cinque pezzi di Toman, coniati a Teheran e Isfahan tra la fine del 1700 e l’inizio del 1800 da Agha Mohammad Khan Qajar. Si conoscono solo cinque serie complete, tra cui una conservata all’Ashmolean Museum di Oxford.

Arturo Russo, direttore di Numismatica Ars Classica, ha definito la vendita “una pietra miliare nella storia della numismatica”, citando la gamma, la rarità e la qualità delle monete, oltre alla storia unica della collezione.

David Guest, consulente della collezione, ha aggiunto: “Non solo la qualità era eccezionale, ma molte delle monete che mi sono state presentate appartenevano a tipologie che non si sapeva fossero state messe in vendita da oltre 80 anni e, in alcuni casi, erano completamente sconosciute”.