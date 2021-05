Due virologi hanno identificato le “Impronte digitali” dell’origine artificiale del Covid-19. “Non ha predecessori naturali”

Gli autori della ricerca

Due noti virologi affermano di aver trovato “impronte digitali uniche” su campioni di COVID-19 che potrebbero essere emerse solo dalla manipolazione di laboratorio, secondo un esplosivo documento di 22 pagine ottenuto dal Daily Mail.

Il professore britannico Angus Dalgleish, meglio conosciuto per aver creato il primo vaccino contro l’HIV al mondo, e il virologo norvegese Dr.Birger Sørensen – presidente della società farmaceutica Immunor, accademico che ha pubblicato 31 articoli sottoposti a revisione e detiene diversi brevetti, hanno scritto che analizzando il virus campioni l’anno scorso, hanno scoperto “impronte digitali uniche” sotto forma di “sei inserti” creati attraverso la ricerca sull’incremento di funzione presso l’Istituto di virologia di Wuhan in Cina.

Concludono anche che SARS-Coronavirus-2 non ha antenati naturali credibili e che è oltre ogni ragionevole dubbio stato creato tramite” manipolazione di laboratorio.

DailyMail.com ha ottenuto in esclusiva il documento di 22 pagine che sarà pubblicato sulla rivista scientifica Quarterly Review of Biophysics Discovery. In esso, i ricercatori descrivono la loro “analisi forense” di mesi in esperimenti condotti nel laboratorio di Wuhan tra il 2002 e il 2019 (Daily Mail)

Una tabella “GenBank” inclusa nel documento elenca vari ceppi di coronavirus, con le date in cui sono stati raccolti e poi quando sono stati presentati alla banca genetica, mostrando un ritardo di diversi anni per alcuni (Daily Mail)

L’anno scorso, Sørensen ha dichiarato all’emittente norvegese NRK che il COVID-19 ha proprietà che “non sono mai state rilevate in natura” e che gli Stati Uniti hanno “collaborato per molti anni alla ricerca sul coronavirus attraverso studi sul “guadagno di funzionalità” con la Cina.

Un diagramma del coronavirus mostra sei “impronte digitali” identificate dai due scienziati, che secondo loro mostrano che il virus deve essere stato prodotto in un laboratorio (Daily Mail)

Un secondo diagramma ha mostrato come una fila di quattro amminoacidi trovati sul picco SARS-Cov-2 hanno una carica positiva che si attacca alle cellule umane come un magnete, rendendo il virus estremamente infettivo (Daily Mail)

Il documento che descrive in dettaglio la loro “analisi forense” di mesi, che ha esaminato gli esperimenti condotti presso l’Istituto di virologia di Wuhan tra il 2002 e il 2019, sarà pubblicato sulla rivista scientifica Quarterly Review of Biophysics Discovery.

Eccovi altri estratti dal Daily Mail:

Scavando negli archivi di riviste e database, Dalgleish e Sørensen hanno compreso come gli scienziati cinesi, alcuni lavorando di concerto con le università americane, avrebbero presumibilmente costruito gli strumenti per creare il coronavirus.

Gran parte del lavoro è stato incentrato sulla controversa ricerca sull'”Incremento di funzione”, temporaneamente vietata negli Stati Uniti sotto l’amministrazione Obama.

L’incremento di funzione comporta la modifica dei virus presenti in natura per renderli più infettivi, in modo che possano replicarsi nelle cellule umane in un laboratorio, consentendo di studiare e comprendere meglio il potenziale effetto del virus sugli esseri umani.

Dalgleish e Sørensen affermano che gli scienziati che lavorano ai progetti Gain of Function hanno preso una “spina dorsale” naturale di coronavirus trovata nei pipistrelli delle caverne cinesi e vi hanno unito una nuova “punta”, trasformandola nel letale e altamente trasmissibile SARS-Cov-2.

Un segno rivelatore della presunta manipolazione che i due uomini hanno evidenziato era una fila di quattro amminoacidi che hanno trovato sul picco di SARS-Cov-2.

In un’intervista esclusiva con DailyMail.com, Sørensen ha affermato che gli amminoacidi hanno tutti una carica positiva, che fa sì che il virus si aggrappi strettamente alle parti caricate negativamente delle cellule umane come un magnete, e quindi diventi più infettivo.

Ma poiché, come i magneti, gli amminoacidi carichi positivamente si respingono, è raro trovarne anche tre di fila negli organismi naturali, mentre quattro di fila sono “estremamente improbabili”, ha detto lo scienziato.

‘Le leggi della fisica significano che non si possono avere quattro amminoacidi con carica positiva di fila. L’unico modo per ottenerlo è se lo produci artificialmente”, ha detto Dalgleish a DailyMail.com.

Il loro nuovo documento afferma che queste caratteristiche di SARS-Cov-2 sono “impronte digitali uniche” che sono “indicative di manipolazione intenzionale” e che “la probabilità che sia il risultato di processi naturali è molto piccola”.

“Ci si aspetterebbe che una pandemia di virus naturale muti gradualmente e diventi più infettiva ma meno patogena, come molti si aspettavano con la pandemia di COVID-19, ma che non sembra essersi verificata”, hanno scritto gli scienziati. Anche questo è un elemento estremante particolare ed inquietante e che in natura è estremamente raro.

Una prova scientifica che il virus è stato creato in laboratorio riporterebbe al centro della scena il problema della responsabilità di chi lo ha creato, economica e politica. Questa sarà la base per una lotta di potere che si preannuncia estrema.



Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di Scenari Economici. ⇒ Iscrivetevi subito ⇐