Donbass in cambio della NATO: l’offerta di Washington che mette Kiev con le spalle al muro

La svolta tanto temuta dal governo ucraino è arrivata sul tavolo delle trattative con la brutalità di un ultimatum implicito: cedere la terra per salvare la pelle e guadagnarsi l’ingresso nell’Alleanza Atlantica. Durante i colloqui riservati di Abu Dhabi, i negoziatori inviati dagli Stati Uniti hanno infranto il tabù più sacro del conflitto, chiedendo apertamente a Volodymyr Zelensky se Kiev sia disposta a ritirare le proprie truppe dall’intero Donbass in cambio della protezione militare occidentale.

Questa è una rottura epocale nella gestione della crisi. Per la prima volta dall’inizio dell’invasione russa, l’amministrazione americana certifica che i confini del 1991 non sono più un obiettivo praticabile. Dietro le parole caute dell’emissario statunitense Jared Kushner, che cerca di smussare la tensione parlando di “nuove idee in fase di esplorazione”, la realtà sul campo è chiarissima: l’Occidente cerca una via d’uscita rapida da un pantano militare ed economico divenuto insostenibile.

Il baratto impossibile di Zelensky tra sovranità e referendum

Il presidente ucraino si trova davanti a un bivio drammatico. Rinunciare formalmente a quello spicchio di Donbass che le truppe di Kiev difendono a caro prezzo significa smentire tre anni di retorica sulla vittoria totale.

Zelensky ha replicato escludendo una resa incondizionata, ma ha subito dopo aperto uno spiraglio significativo: se le garanzie di sicurezza dell’Occidente saranno blindate, con flussi miliardari certi per la ricostruzione e un esercito nazionale equipaggiato a dovere, la decisione finale passerà a un referendum popolare.

Scaricare la scelta sulla popolazione è l’unica via d’uscita politica per evitare l’accusa di tradimento della patria. La vera domanda, tuttavia, è se gli ucraini, stremati dai bombardamenti quotidiani e dal collasso delle infrastrutture, preferiranno la prosecuzione a oltranza delle ostilità o una dolorosa amputazione territoriale. Alla fine saranno loro a decidere, anche se non è ben chiaro come potrebbero votare quelli del Donbass.

La dura realtà economica del negoziato

Nodo della trattativa Posizione degli Stati Uniti Richiesta dell’Ucraina Ricaduta economica pratica Assetto territoriale Ritiro ucraino dal Donbass residuo Integrità formale o referendum Perdita delle risorse minerarie e industriali dell’Est Ombrello di sicurezza Ingresso nella NATO a tappe Adesione immediata con articolo 5 Trasferimento a lungo termine dei costi di difesa sull’Europa Finanziamenti Condivisione dei costi con l’UE Pacchetto a fondo perduto Rischio di debito comune europeo e tagli alla spesa sociale

L’inverno alle porte e il bluff della tregua energetica

Sul terreno non c’è spazio per le illusioni diplomatiche. Mosca ha già respinto ogni ipotesi di tregua sugli impianti energetici durante i mesi freddi, decisa a usare le temperature sottozero come arma di pressione psicologica e industriale.

Mentre Kiev ripone speranze nella nuova maggioranza democratica al Congresso americano per sbloccare ulteriori forniture di armi e sanzioni punitive, la Russia continua ad avanzare palmo a palmo. Per il Cremlino, i missili e il gelo sono gli argomenti principali per costringere la controparte a firmare alle condizioni più favorevoli.

Nel frattempo, la Casa Bianca ha chiarito che non ci sarà alcun bilaterale tra Donald Trump e Vladimir Putin durante il vertice di Shenzhen in Cina. La strategia di Washington punta a circoscrivere la trattativa sui binari già aperti, evitando di concedere a Mosca un riconoscimento diplomatico trionfale prima della firma.

L’Europa al tavolo: chi pagherà il conto?

La vera nota dolente per noi europei riguarda l’allargamento del formato dei negoziati. A Dublino i Paesi dell’Unione hanno deciso di farsi rappresentare da un drappello di cinque nazioni: Francia, Germania, Regno Unito, Polonia e Italia, che però non sono neanche arrivate all’anticamente dei colloqui..

Questo comitato a cinque rischia di trasformarsi nella solita babele inconcludente, viste le posizioni inconciliabili dei singoli governi. Da una parte ci sono i falchi polacchi e britannici, pronti all’escalation permanente; dall’altra troviamo Italia, Francia e Germania, con conti pubblici disastrati e industrie al collasso energetico e senza minacce immediate dalla Russia.

La realtà economica è amara: se l’accordo prevederà miliardi per la ricostruzione e il mantenimento delle forze armate ucraine, gli Stati Uniti passeranno l’intero conto a Bruxelles. Chiudere il rubinetto della guerra significherà aprire quello dei bilanci nazionali europei, chiamati a finanziare la nuova cortina di ferro a spese di sanità, pensioni e investimenti produttivi interni.