Disney punta miliardi sul deserto, nonostante il conflitto: perché i capitali scelgono Abu Dhabi

Mentre nei cieli del Golfo Persico volano ancora i missili, a poche centinaia di chilometri c’è chi getta tonnellate di cemento armato destinate a durare decenni. La Walt Disney Company ha scelto di non rallentare: il colosso americano dell’intrattenimento conferma la costruzione del suo settimo parco a tema globale sull’isola di Yas, ad Abu Dhabi.

La decisione appare quasi paradossale a un osservatore distratto, ma risponde a una logica economica ferrea: il capitale globale cerca stabilità e rendimenti sicuri, e oggi vede negli Emirati Arabi Uniti un porto franco insostituibile.

La strategia: guadagnare royalties senza rischiare capitale

Il progetto, avviato formalmente a maggio 2025, vedrà la luce tra il 2030 e il 2032. La formula scelta dal colosso di Burbank viene a replicare quanto già fatto in altre location, come Tokio, in cui la casa non è proprietaria diretta.

La formula scelta è quella dell’investimento a basso impegno patrimoniale diretto (asset-light). La società emiratina Miral finanzia per intero la costruzione, gestisce i cantieri e assumerà la conduzione quotidiana del parco. Disney, dal canto suo, mette il marchio, la supervisione creativa dei suoi tecnici e incassa royalties garantite senza indebitarsi per posare i mattoni.

Per il colosso di Topolino la posta in gioco è altissima: la divisione parchi ed esperienze genera da sola tra gli 8,5 e i 10 miliardi di dollari a trimestre, rappresentando circa il 40% del fatturato totale e oltre il 60% dell’utile operativo dell’intero gruppo. Lo streaming, tanto decantato, ha generato, al contrario, perdite sino al secondo trimestre del 2026.

I numeri del polo di Yas Island

Con un’estensione prevista fino a 200 ettari, il nuovo parco sarà circa tre volte più grande della storica sede californiana di Anaheim, diventando il complesso Disney più vasto al mondo.

Parametro Dettaglio dell’operazione Partner operativo e finanziario Gruppo Miral (interamente a capitale locale) Modello contrattuale Licenza di marchio, progettazione creativa e royalties Superficie stimata Fino a 200 ettari Finestra di apertura 2030 – 2032 Impatto occupazionale stimato Oltre 10.000 posti di lavoro diretti e indiretti

L’investimento si inserisce nel piano decennale degli Emirati per affrancarsi dalla rendita petrolifera, puntando su turismo di massa, commercio e servizi di fascia alta.

La geografia batte la geopolitica

Perché investire proprio ad Abu Dhabi mentre il quadrante mediorientale è attraversato da tensioni belliche? La risposta sta nei collegamenti e nella logistica:

Hub aereo globale: Gli aeroporti di Abu Dhabi e Dubai registrano oltre 120 milioni di passeggeri in transito all’anno.

Gli aeroporti di Abu Dhabi e Dubai registrano oltre 120 milioni di passeggeri in transito all’anno. Baricentro demografico: Circa un terzo della popolazione del pianeta risiede entro quattro ore di volo dagli Emirati.

Circa un terzo della popolazione del pianeta risiede entro quattro ore di volo dagli Emirati. Continuità istituzionale: Gli Emirati offrono una valuta agganciata al dollaro, tassazione agevolata e una sicurezza interna che rassicura le multinazionali.

I paesi del Golfo utilizzano i propri surplus energetici e finanziari per creare cattedrali dell’intrattenimento capaci di attrarre le classi medie emergenti di India, Medio Oriente e Africa. L’india, con 1,2 miliardi di abitanti e molti giovani, è letteralmene a poche ore di distanza. I nuovi ricchi di quell’area andranno in vacanza proprio in questa isola nel Golfo.

Il castello di Elsa sorgerà tra le dune e il mare: i cannoni tuonano non troppo lontano, ma il denaro sceglie sempre dove sentirsi al sicuro.