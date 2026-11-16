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Disney punta miliardi sul deserto, nonostante il conflitto: perché i capitali scelgono Abu Dhabi
Fra guerre regionali e rotte aeree a rischio, la Disney conferma il parco a tema più grande al mondo ad Abu Dhabi: un colossale investimento da 200 ettari che svela dove stanno migrando i capitali globali.
Mentre nei cieli del Golfo Persico volano ancora i missili, a poche centinaia di chilometri c’è chi getta tonnellate di cemento armato destinate a durare decenni. La Walt Disney Company ha scelto di non rallentare: il colosso americano dell’intrattenimento conferma la costruzione del suo settimo parco a tema globale sull’isola di Yas, ad Abu Dhabi.
La decisione appare quasi paradossale a un osservatore distratto, ma risponde a una logica economica ferrea: il capitale globale cerca stabilità e rendimenti sicuri, e oggi vede negli Emirati Arabi Uniti un porto franco insostituibile.
La strategia: guadagnare royalties senza rischiare capitale
Il progetto, avviato formalmente a maggio 2025, vedrà la luce tra il 2030 e il 2032. La formula scelta dal colosso di Burbank viene a replicare quanto già fatto in altre location, come Tokio, in cui la casa non è proprietaria diretta.
La formula scelta è quella dell’investimento a basso impegno patrimoniale diretto (asset-light). La società emiratina Miral finanzia per intero la costruzione, gestisce i cantieri e assumerà la conduzione quotidiana del parco. Disney, dal canto suo, mette il marchio, la supervisione creativa dei suoi tecnici e incassa royalties garantite senza indebitarsi per posare i mattoni.
Per il colosso di Topolino la posta in gioco è altissima: la divisione parchi ed esperienze genera da sola tra gli 8,5 e i 10 miliardi di dollari a trimestre, rappresentando circa il 40% del fatturato totale e oltre il 60% dell’utile operativo dell’intero gruppo. Lo streaming, tanto decantato, ha generato, al contrario, perdite sino al secondo trimestre del 2026.
I numeri del polo di Yas Island
Con un’estensione prevista fino a 200 ettari, il nuovo parco sarà circa tre volte più grande della storica sede californiana di Anaheim, diventando il complesso Disney più vasto al mondo.
|Parametro
|Dettaglio dell’operazione
|Partner operativo e finanziario
|Gruppo Miral (interamente a capitale locale)
|Modello contrattuale
|Licenza di marchio, progettazione creativa e royalties
|Superficie stimata
|Fino a 200 ettari
|Finestra di apertura
|2030 – 2032
|Impatto occupazionale stimato
|Oltre 10.000 posti di lavoro diretti e indiretti
L’investimento si inserisce nel piano decennale degli Emirati per affrancarsi dalla rendita petrolifera, puntando su turismo di massa, commercio e servizi di fascia alta.
La geografia batte la geopolitica
Perché investire proprio ad Abu Dhabi mentre il quadrante mediorientale è attraversato da tensioni belliche? La risposta sta nei collegamenti e nella logistica:
- Hub aereo globale: Gli aeroporti di Abu Dhabi e Dubai registrano oltre 120 milioni di passeggeri in transito all’anno.
- Baricentro demografico: Circa un terzo della popolazione del pianeta risiede entro quattro ore di volo dagli Emirati.
- Continuità istituzionale: Gli Emirati offrono una valuta agganciata al dollaro, tassazione agevolata e una sicurezza interna che rassicura le multinazionali.
I paesi del Golfo utilizzano i propri surplus energetici e finanziari per creare cattedrali dell’intrattenimento capaci di attrarre le classi medie emergenti di India, Medio Oriente e Africa. L’india, con 1,2 miliardi di abitanti e molti giovani, è letteralmene a poche ore di distanza. I nuovi ricchi di quell’area andranno in vacanza proprio in questa isola nel Golfo.
Il castello di Elsa sorgerà tra le dune e il mare: i cannoni tuonano non troppo lontano, ma il denaro sceglie sempre dove sentirsi al sicuro.
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