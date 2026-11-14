Diamanti, la fine dell’impero: crolla il monopolio De Beers tra svalutazioni miliardarie e forni cinesi

Un colosso da miliardi di dollari si sta sgretolando sotto gli occhi del mercato globale. Il gruppo minerario Anglo American ha deciso di vendere la sua quota di maggioranza dell’85% in De Beers, dopo aver accumulato svalutazioni per 6,8 miliardi di dollari in soli tre anni: 1,6 miliardi nel 2023, 2,9 miliardi nel 2024 e altri 2,3 miliardi nel 2025.

È l’epilogo drammatico del più longevo cartello industriale della storia moderna. Per oltre un secolo un solo operatore ha deciso a tavolino il prezzo di un bene e la quantità da immettere sul mercato mondiale.

L’invenzione della rarità: come funzionava il cartello

Fino alla fine del Novecento, De Beers non estraeva semplicemente pietre preziose: governava una scarsità pianificata. Sotto la guida della famiglia Oppenheimer, a partire dagli anni Venti, l’azienda arrivò a controllare fino al 90% dell’offerta mondiale di diamanti grezzi.

I diamanti, da un punto di vista geologico, non sono mai stati rari. A renderli tali era il caveau di Londra. La compagnia acquistava la produzione esterna, accumulava scorte nei periodi di crisi e distribuiva le gemme a goccia solo a un gruppo ristretto di grossisti autorizzati (i sightholders), imponendo prezzi non negoziabili.

Nel 1947 arrivò la svolta culturale: lo slogan «Un diamante è per sempre», ideato dall’agenzia N.W. Ayer. L’obiettivo commerciale era geniale e cinico:

Creare l’obbligo sociale dell’anello di fidanzamento, parametrato su almeno due mesi di stipendio.

Convincere gli acquirenti a non rivendere mai la gemma, eliminando sul nascere un mercato dell’usato che avrebbe fatto concorrenza alle miniere.

Il valore non era nella pietra, ma nella convinzione collettiva che quell’oggetto dovesse costare una fortuna.

L’arrivo dei laboratori e la fine del mito

Il cartello aveva iniziato a mostrare le prime crepe già negli anni Duemila, quando nuovi giacimenti scoperti in Russia, Canada e Australia scelsero canali indipendenti, mentre le autorità antitrust occidentali ne limitavano il potere di acquisto centralizzato.

Ma la condanna a morte non è venuta dal sottosuolo: è arrivata dai forni industriali.

I diamanti sintetici (lab-grown) non sono imitazioni economiche come lo zircone. Hanno la stessa composizione chimica, la stessa struttura atomica di carbonio puro e le identiche proprietà ottiche dei diamanti estratti da roccia kimberlitica. Nemmeno un gemmologo professionista riesce a distinguerli a occhio nudo: servono strumenti laser per rintracciare micro-impurità di crescita.

Dalla miniera alla catena di montaggio

Ciò che la Terra compie in milioni di anni a pressioni estreme, oggi le fabbriche tecnologiche della provincia cinese dello Henan lo riproducono in poche settimane a costi non irrisori, ma molto inferiori rispetto a quelli naturali.

I numeri del collasso:

Crollo dei prezzi: Tra il 2020 e il 2025 il valore all’ingrosso dei diamanti sintetici è sceso di circa il 74%, trascinando verso il basso l’intero comparto delle pietre naturali medio-piccole.

Tra il 2020 e il 2025 il valore all’ingrosso dei diamanti sintetici è sceso di circa il 74%, trascinando verso il basso l’intero comparto delle pietre naturali medio-piccole. Risparmio al dettaglio: Una pietra da laboratorio costa dall’80% al 90% in meno rispetto all’equivalente di miniera.

Una pietra da laboratorio costa dall’80% al 90% in meno rispetto all’equivalente di miniera. Adozione di massa: Negli Stati Uniti oltre il 45% degli anelli di fidanzamento monta ormai pietre sintetiche.

Oggi le pietre create in laboratorio finiscono persino battute in tempo reale su piattaforme come TikTok a poche centinaia di dollari al carato.

Caratteristica Modello del Cartello (1888–2000) Mercato Attuale (Era Sintetica) Controllo offerta Centralizzato da De Beers (fino al 90%) Frammentato tra miniere e centinaia di fabbriche Origine Miniere tradizionali (Africa, Russia, Canada) Reattori HPHT e CVD (soprattutto Cina e India) Formazione del prezzo Monopolistica su scarsità artificiale Concorrenza industriale basata sul costo marginale Percezione sociale Bene rifugio sacro e indivisibile Accessorio decorativo sostituibile

La trappola fallita di Lightbox

Per arginare il fenomeno, De Beers tentò nel 2018 una manovra difensiva: lanciò il proprio marchio sintetico, Lightbox, venduto a prezzo fisso molto basso. L’idea era screditare i diamanti da laboratorio relegandoli a semplice bigiotteria da spiaggia, salvaguardando il prestigio delle pietre naturali.

La scommessa è fallita. I consumatori hanno compreso che la sostanza era la medesima, rifiutando di pagare sovrapprezzi per le pietre scavate. Nel 2025 De Beers ha dovuto chiudere Lightbox registrando pesanti passività, mentre nel bilancio 2025 la perdita operativa lorda (EBITDA) del gruppo ha toccato i 511 milioni di dollari.

Oggi nazioni come il Botswana e l’Angola cercano di riorganizzare le partecipazioni azionarie della società per difendere posti di lavoro e gettito fiscale, ma la realtà industriale è mutata. L’operazione rischia di essere perdente in partenza, non potendo garantire un reddito operativo adeguato.

La lezione economica

Nessun monopolio può resistere all’innovazione quando quest’ultima elimina il vincolo fisico della risorsa. Il valore economico non è una dote intrinseca dell’oggetto, ma risponde unicamente all’equilibrio tra domanda e disponibilità. Una volta che un reattore industriale cancella la scarsità, anche il mito del diamante per sempre finisce fuori mercato.