Il rientro del deficit sotto il 3% trova conferma anche nelle previsioni di Bruxelles. La Commissione europea indica per l’Italia un disavanzo del 2,9% del Pil nel 2026 e rivede al rialzo la crescita dell’economia: dall’aumento dello 0,5% previsto in primavera all’1% delle stime autunnali. Per il governo Meloni arriva così un riscontro significativo sul doppio terreno della tenuta dei conti e dell’andamento del prodotto. Il risultato resta da consolidare nei consuntivi, ma l’obiettivo perseguito dall’esecutivo acquista maggiore consistenza.

Il significato politico va oltre il decimale. Palazzo Chigi ha difeso la scelta di mantenere una gestione prudente del bilancio, anche a costo di limitare le risorse immediatamente disponibili per rispondere alle richieste dei partiti e delle categorie. Le previsioni europee rafforzano quella linea: la credibilità finanziaria è una condizione per sostenere nel tempo le politiche pubbliche, soprattutto quando il debito accumulato restringe lo spazio delle decisioni.

In questo quadro assumono particolare rilievo le parole di Klaas Knot, l’ex governatore della banca centrale olandese candidato dai Paesi Bassi alla presidenza della BCE. Nell’intervista a Federico Fubini per il Corriere della Sera, Knot ha definito l’Italia un «esempio luminoso», richiamando la possibilità di gestire un elevato debito ereditato attraverso prudenza fiscale e continuità degli avanzi primari. E ha aggiunto: «Penso che l’esempio italiano sarà rilevante per molti paesi in futuro».

È un riconoscimento che pesa per la provenienza e per il contenuto. Un ex banchiere centrale olandese individua nella gestione italiana un’esperienza utile al confronto europeo. Il suo ragionamento riguarda precisamente la sostenibilità dei conti: un Paese molto indebitato può rafforzare la propria posizione se mantiene disciplina e coerenza nelle scelte di bilancio. Per Meloni è un argomento politico solido, purché venga presentato nella sua portata effettiva, senza trasformarlo in un’approvazione indistinta di ogni misura del governo.

Sul terreno della crescita esiste una differenza tra le previsioni di Istat e commissione europea: l’Istat indica un incremento del Pil dello 0,9% quest’anno e dello 0,6% nel prossimo. Bruxelles propone dunque una lettura leggermente più favorevole delle prospettive dell’economia. Per la commissione nel 2026 la crescita sarà, infatti del 1% contro lo 0,5% stimato in primavera. Mentre nel 2027 sarà dello 0,7% contro lo 0.6% stimato a primavera.

La prudenza resta necessaria soprattutto sul debito. Un richiamo utile arriva dall’economista Carlo Cottarelli, che intervenendo l’11 novembre a Pordenone ha osservato: «Più alto è il livello del debito da cui si parte, minori sono gli spazi di manovra». Una considerazione che spiega perché il rientro del disavanzo, pur rilevante, debba accompagnarsi a un lavoro duraturo sulla crescita e sull’equilibrio della spesa. Cottarelli ha anche segnalato la difficoltà italiana nel mantenere avanzi primari più elevati: il problema rimane aperto e richiede continuità.

L’avanzo primario è il saldo tra entrate e uscite prima degli interessi sul debito. Quando è positivo, significa che lo Stato raccoglie più di quanto spende per le altre voci di bilancio. Per un’economia con un forte indebitamento, questo equilibrio rappresenta uno degli strumenti per evitare che il costo del passato assorba una quota crescente delle risorse del presente. È su questo punto che il ragionamento di Knot incontra il richiamo di Cottarelli.

Resta poi l’eredità dei bonus edilizi. La Commissione individua negli effetti dei crediti per le ristrutturazioni, già contabilizzati nei deficit degli anni precedenti, uno dei fattori che continuano ad alimentare il debito. Il Superbonus conserva quindi conseguenze finanziarie che si estendono oltre la stagione nella quale sono stati assunti gli impegni. Una responsabilità politica che va discussa sui costi effettivi e sulla loro distribuzione nel tempo.

Il quadro europeo comprende anche elementi che impediscono letture trionfalistiche: per il 2027 il deficit è previsto in risalita al 3,5%, mentre il rapporto debito/Pil raggiungerebbe il 138,8%, prima di scendere al 138,2% nel 2028. Sui saldi incidono le maggiori spese per difesa e sicurezza energetica, insieme all’aumento degli interessi. La qualità delle prossime decisioni sarà quindi determinante per preservare la credibilità acquisita.

Per il governo, la notizia da rivendicare è già rilevante: Bruxelles conferma la previsione del rientro sotto il 3% e migliora il giudizio sulla crescita, mentre una figura come Knot riconosce il valore della prudenza italiana. La sfida di Meloni sarà trasformare questa convergenza di valutazioni in risultati durevoli: meno vulnerabilità finanziaria e più spazio per investimenti, servizi e sostegno ai redditi.