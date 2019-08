DECIMO WEEKEND DI PROTESTE AD HONK KONG, TRENTANOVESIMO SABATO DEI GILET GIALLI

Continuano le proteste in tutto il mondo contro l’ordine sostituito, anche se con diversi livelli di rischio e diverse possibilità di successo.

Ad Hong Kong siamo al decimo weekend di proteste, autorizzate ed annunciate, di meet up ed altre iniziative improvvisate, non autorizzate e di tanti scontri con la polizia, con vari lanci di lacrimogeni ed anche arresti numerosi.

Dato che negli ultimi giorni le Triadi, la mafia cinese, sono entrate in azione per reprimere le proteste (Bruce Lee ne avrebbe tratto sicuramente un film) la gente ormai inizia ad accomunare le forze dell’ordine ai criminali, ed a chiamarle in questo modo

Protesters at Sai Wan Ho called the police as triad. Police treated them with pepper spray. Credit: SCMP staff pic.twitter.com/bx3R9bJlqs — Olga Wong (@Olgawys) August 11, 2019

I residenti hanno invitato la polizia ad andarsene

Over a hundred of residents in Sai Wan Ho urging the police to leave. Credit: SCMP staff pic.twitter.com/ZWMbDoY1nd — Olga Wong (@Olgawys) August 11, 2019

Lacrimogeni lanciati anche nella stazione della Metropolitana

Qui nella metropolitana

I manifestanti chiedono le dimissioni della governatrice, ma questa cosa è fuori dalle possibilità di essere ottenuta. Piuttosto il governo cinese fa intervenire le forze armate che già hanno una guarnigione ad Hong Kong.

Intanto in Francia c’è stato sabato il 39 capitolo di proteste contro Macron.

Si tratta sicuramente di alcune migliaia di manifestanti a Parigi

Naturalmente la Polizia si è comportata con l’usuale controllo ed umanità

Se uno poi applaude ironicamente si prende una scarpata (o comunque un oggetto) in faccia.

Ci sono stati momenti di solidarietà dei Gilet Gialli verso i manifestanti ad Hong Kong, creando un trait d’union fra le due manifestazioni. In entrambe le città i manifestanti rischiano un sacco di botte, ma i rischi di repressione futura dei cinesi sono più alte rispetto a quelle dei francesi, per ora. Poi la UE si mostrerà