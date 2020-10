Dati virus di oggi: questioni di statistica

Vorrei che qualcuno mi confermasse che NON DO I NUMERI, perché di due cose l’una, o li do io, oppure li danno loro, i media.

Lo so che è brutto parlare di decessi come se fossero zero, ma stiamo parlando di statistiche che non sono tali da giustificare tutte queste chiusure, la fine e la morte dell’economia del paese. Ogni giorno in confronto muoiono 500 di tumore e 600 di malattie cardiovascolari, che rischiano di aumentare per come sono barricati gli ospedali e per l’obbligo dei tamponi che fa trascurare i casi urgenti nei pronti soccorsi degli ospedali dove non si somministrano le cure dovute prima di avere i risultati dei tamponi.