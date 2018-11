“Dalla Seconda alla Terza Repubblica. Come nasce il governo Lega-M5S”. Il libro di Becchi e Palma con Prefazione di Salvini

Con prefazione di Matteo Salvini, questo libro è la prima cronaca politica che racconta – passo dopo passo – come è avvenuto il passaggio dalla Seconda alla Terza Repubblica. Un viaggio pre e post elettorale tra programmi e posizionamenti delle diverse forze politiche in campo, analisi della nuova legge elettorale e contraddizioni emerse nei partiti e nelle coalizioni prima del voto. Dopo il 4 marzo gli autori Paolo Becchi e Giuseppe Palma hanno raccontato, sempre con piglio critico, gli accadimenti che hanno traghettato il Paese verso una nuova ed inedita fase politica. L’Italia rappresenta infatti il laboratorio politico del Sovranismo non solo per il nostro Paese ma anche per la nuova Europa a divenire, quella che nascerà (si spera) dopo le elezioni del maggio 2019.

Nella sua Prefazione Matteo Salvini evidenzia come la contrapposizione destra/sinistra sia ormai superata verso un nuovo terreno politico di scontro: popoli VS élites.

