Crolla la rupia per la troppa incertezza a Giacarta: tra pasti gratis avvelenati e petrolio alle stelle, l’Indonesia rischia la tempesta perfetta

La rupia indonesiana è precipitata a 18.250 sul dollaro, a un passo dal minimo storico di 18.279, mentre il vicepresidente Gibran Rakabuming ha rassegnato le dimissioni dopo una sentenza della Corte suprema sul suo diploma, innescando richieste di impeachment in parlamento. A Giacarta la crisi valutaria si salda con il caos politico e con il conto salato delle promesse elettorali del presidente Prabowo Subianto.

Quando Prabowo è entrato in carica nell’ottobre 2024, sull’onda della popolarità del predecessore Joko Widodo, aveva promesso una crescita annua del PIL dell’8%, sussidi energetici e uno dei più grandi programmi di pasti scolastici gratuiti al mondo.

La luna di miele con gli elettori, però, è finita già nel settembre 2025, quando le proteste di piazza contro le indennità parlamentari da 3.000 dollari al mese e il caro vita hanno portato alla sostituzione della ministra delle finanze Sri Mulyani Indrawati. Oggi il nodo centrale per il governo è uno solo: trovare i soldi per pagare quelle promesse senza far saltare i conti dello Stato. Del resto le promessi di una crescita elevata e stabile del PIL non è stata rispettata, come si può vedere dal grafico sottostante. Anche se i politici possono promettere di tutto, poi qualche elettore se lo ricorda:

Il paradosso dei pasti gratuiti e la trappola del petrolio

In economia i “Free Luch” pare non portino bene, anche quando sono reali e non metafore. Il programma dei pasti gratuiti si è trasformato in un boomerang finanziario e sanitario. Nato per sostenere le famiglie, ha assorbito 13,7 miliardi di dollari sui 46,5 miliardi dell’intero bilancio dell’istruzione 2026, prima di subire un taglio forzato a 12,8 miliardi e uno scorporo imposto dalla Corte costituzionale.

La gestione pratica è andata anche peggio. A inizio settembre si contavano già 50.059 persone intossicate in 245 distretti e 36 province a causa della scarsa sicurezza alimentare delle mense sovvenzionate: un disastro logistico che mostra cosa accade quando si improvvisa la spesa pubblica senza strutture adeguate.

A stringere il cappio intorno al bilancio ci pensano poi i sussidi energetici, saliti a 11,7 miliardi di dollari già ora rispetto agli 11,4 miliardi dell’anno scorso. Per proteggere il potere d’acquisto interno, lo Stato copre la differenza tra i prezzi internazionali e quelli alla pompa, ma le tensioni in Medio Oriente e nello stretto di Hormuz hanno fatto saltare tutte le previsioni.

Indicatore di bilancio 2026 Previsione iniziale Realtà attuale Prezzo greggio (ICP) 70 $ al barile 112,81 $ al barile Cambio Rupia / Dollaro 16.500 IDR ~18.250 IDR Deficit / PIL previsto 2,68% 2,85% (tetto al 3%)

Più la valuta si svaluta e il petrolio rincara, più lo Stato spende per importare carburante, sottraendo risorse agli investimenti industriali.

L’indipendenza della banca centrale e la fuga dei capitali

La pressione sui conti ha provocato un secondo cambio al ministero delle finanze: Purbaya Yudhi Sadewa è stato sostituito dal suo vice Suahasil Nazara, che ha promesso di difendere il tetto del deficit al 3% del PIL e di ridurlo al 2,4% nel 2027. Tuttavia, il nuovo piano di Prabowo per rendere gratuita l’istruzione dalle elementari all’università rischia di riaprire subito la voragine, in un Paese che ha il terzo rapporto tasse/PIL più basso dell’Asia-Pacifico.

JAWA MANA INI? KEREN KALI 🫡 Mendengar closing statement Suyudi ini agak merinding, entahlah ya. Kalau lihat orang yang penuh dusta dan penuh ketulusan itu BEDA. Aura nya beda. Tatapan matanya beda. Yang satu ngomong sambil mikir kebohongan apa lagi yang harus ditutupin. Yang… pic.twitter.com/bYOlvrRmhX — Sumatera Adil & Federal (@indepenSumatera) November 12, 2026

Anche la credibilità della Bank Indonesia vacilla. Dopo le dimissioni anticipate del governatore Perry Warjiyo nel luglio 2026, il parlamento ha nominato Destry Damayanti, ma una riforma legislativa ha ridotto le barriere che separavano l’istituto centrale dal governo. Ad ottobre i tassi sono rimasti fermi al 5,75% per il quarto mese consecutivo, nonostante il mercato si aspettasse un rialzo per difendere la rupia. Invece l’istituto, in accordo con il governo, ha preferito mantenere i tassi stabili mantenendo la stimolazione all’economia.

I rischi concreti per l’economia reale e finanziaria sono immediati:

Rischio declassamento MSCI: Il fornitore di indici valuta entro giugno 2027 di declassare l’Indonesia da mercato emergente a mercato stand-alone , mossa che innescherebbe miliardi di dollari di deflussi. Quindi i titoli della borsa sono usciti dagli ETF.

Contagio regionale ASEAN: Se Giacarta sfora il tetto del 3% , i capitali esteri destinati alla raffinazione dei minerali e alle batterie elettriche potrebbero spostarsi verso Vietnam e Malesia.

Debito più caro: Pur con un debito pubblico contenuto al 41% del PIL, il calo di fiducia fa salire i rendimenti dei titoli di Stato, aumentando la spesa per interessi, però il rischio di default è estremamente basso.

I 50 viaggi all’estero del presidente Prabowo mostrano un grande attivismo diplomatico, ma i mercati non si pagano con i comunicati stampa: senza entrate fiscali certe e una spesa ben gestita, il sogno di crescere all’8% resterà solo sulla carta.