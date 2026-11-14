Crisi di Hormuz: il petrolio alle stelle ha accelerato la propria condanna e ora si rischia il grande surplus

La chiusura delle rotte navali a Hormuz e l’impennata selvaggia dei prezzi dei carburanti rischiano di passare alla storia come il più clamoroso autogol dell’industria petrolifera mondiale. Convinti di poter spremere all’infinito i consumatori con barili e raffinati a prezzi da usura, i paesi produttori hanno finito per innescare un meccanismo irreversibile: la distruzione strutturale della domanda energetica tradizionale.

Quando un automobilista decide di abbandonare diesel e benzina per disperazione, non torna più indietro. Le abitudini di spesa non si riavvolgono come un nastro. Se qualcuno ha appena ricevuto un’auto cinese elettrica non la cambiuerà domani, e la decisione, in questo momento, è basata sugli alti prezzi del petrolio degli ultimi mesi (Brent):

O i prezzi della benzina, oltre i due euro.

Lo shock che cambia la psicologia dei consumatori

Per decenni il petrolio ha goduto di un monopolio naturale sulla mobilità. Durante le crisi degli anni Settanta, se il prezzo alla pompa saliva, i cittadini potevano solo stringere la cinghia o viaggiare meno. Oggi l’alternativa tecnologica esiste ed è immediatamente disponibile.

I rincari a doppia cifra subiti nel corso del 2026 hanno dato la scossa definitiva a chiunque fosse incerto sull’acquisto di un’auto nuova. Il passaggio alla trazione elettrica non è più vissuto solo come una scelta ambientale, ma come una mossa di pura difesa del portafoglio familiare. Del resto basta guardare il prezzo medio della benzina in Italia negli ultimi mesi:

I dati ufficiali dell’Associazione europea dei costruttori (ACEA) fotografano questa fuga in tempo reale: tra gennaio e settembre, le vetture puramente elettriche immatricolate nell’Unione europea hanno superato 1,93 milioni di unità (22,7% del totale delle vendite), mentre le immatricolazioni di veicoli a benzina e diesel sono crollate del 19%.

Pechino stacca la spina al greggio

Se l’Europa corre, la vera faglia sismica si trova in Asia. La Cina è stata per oltre vent’anni la locomotiva inesauribile dei consumi globali di barili greggi. Ora quella locomotiva ha cambiato binario.

Nel gigante asiatico i rincari del 25% su benzina e gasolio, uniti a una congiuntura interna prudente, hanno inferto un colpo micidiale ai consumi di carburante. A settembre la richiesta cinese di greggio è scesa di 1,3 milioni di barili al giorno (-7,1% su base annua).

Il dato che gela i pianificatori delle monarchie del Golfo riguarda il futuro: l’Agenzia Internazionale dell’Energia (AIE) stima che nel 2027 la domanda cinese di benzina calerà di un ulteriore 5,1% e quella di gasolio del 3,4%. Si tratta di una tendenza che, in questo momento, sembra continua e che solo cambiamenti profondi nel prezzi potrebbero modificare.

Il miraggio della petrolchimica e il futuro dei consumi

L’AIE calcola che nel 2026 la domanda globale scivolerà a 102,3 milioni di barili giornalieri, registrando una contrazione di 2,7 milioni. Il modesto rimbalzo atteso per il 2027 sarà quasi unicamente trainato dalla plastica e dai derivati industriali (GPL, etano e nafta), che copriranno l’80% della crescita.

Comparto di consumo Crescita prevista nel 2027 Peso sull’incremento totale Benzina per autotrazione +10.000 barili/giorno Trascurabile (< 0,5%) Gasolio e olio combustibile +43.000 barili/giorno Circa il 2,1% Petrolchimica (GPL, nafta, etano) Quota dominante Circa 80%

Sulle strade del mondo, il motore a combustione sta gradualmente cedendo il passo, e non solo in Occidente: dalle megalopoli cinesi ai mercati emergenti di India e Vietnam, i veicoli a due e quattro ruote a batteria stanno cancellando centinaia di migliaia di barili di benzina al giorno.

Dalla carestia all’inondazione: l’incubo del surplus globale

Ecco che si profila il paradosso economico più temuto. I prezzi elevati del 2026 hanno stimolato una corsa frenetica agli investimenti estrattivi al di fuori del Medio Oriente: piattaforme offshore in Guyana e Brasile, giacimenti di scisto negli Stati Uniti e trivellazioni in Africa.

Mentre l’offerta mondiale si prepara a riprendersi con forza, aggiungendo 6,6 milioni di barili al giorno nel 2027 per salire a 108,1 milioni complessivi, i consumi mondiali recupereranno appena 2 milioni di barili.

Il risultato matematico di questa divergenza è una voragine di mercato: un surplus di circa 3,8 milioni di barili al giorno.

I cartelli petroliferi rischiano così di passare nel giro di pochi mesi dal banchetto dei prezzi alti alla disperata gestione di un’inondazione di barili invenduti. Il petrolio più conveniente potrà anche rallentare le vendite future di auto a batteria, ma chi ha già parcheggiato una vettura elettrica in garage ha chiuso il serbatoio per i prossimi quindici anni. Con questi livelli di surplus è quasi ovvio che i prezzi del petrolio siano destinati a scendere e anche rapidamente. L’effetto sarà il passaggio da un boom a un crash dei prezzi e, magari, qualcuno che ha comprato l’auto elettrica se ne pentirà.