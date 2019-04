CRIPTO: finito l’inverno o solo miglioramento temporaneo?

Oggi c’è stata, peer il settore delle valute virtuali, una giornata positiva come non se ne vedevano da un po’. La partenza l’ha data BTC:

Rotta la cosiddetta “resistenza” a 4500 si è arrivati a 4700, con un +15%. Come sempre tutto l’effetto si è ripercosso sulle altre cripto , quindi sulla capitalizzazione di tutto il sistema. che p cresciuta in modo sensibile :

Ora il problema è questo, e sarò sincero in modo disarmante: sono andato a cercare le news nell’ora precedente al movimento e non ho trovato nulla, o meglio nulla di particolarmente rilevante. Sono andato a controllare anche LN per vedere se, per assurdo, ci fossero notizie riguardanti il network, ma niente neanche li, anzi negli ultimi giorni il network ha avuto un certo rallentamento. Insomma questo scatto non ha una spiegazione che non sia un salto dovuto a fattori tecnici e speculativi, tesi che viene anche incentivata da fatto che la criptovaluta con maggior volume di movimento oggi non è BTC, ma Tether, quindi mostrando che si tratta soprattutto di movimenti speculativi. Del resto con tutto questo robot trading è proprio un secondo….

Quindi anche se la notizia è positiva, potrebbe non essere permanente , ma solo una fluttazione. State attenti.

