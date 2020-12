COVID-19: NELL’INCAPACITA’ DELL’UOMO, LA NATURA STA GIA’ OPERANDO. Due dati per capire che Arcuri sarà inutile

Come è scomparsa l’influenza Spagnola, dopo aver falciato vittime per tre ondate? Nello stesso modo in cui, con l’incapacità dei governi in generale, ed in Italia della trimurti Conte, Speranza, Arcuri, scomparirà il Covid-19, o meglio ridurrà la sua virulenza: con l’immunità di gregge.

Parliamo di fatti: a ieri negli USA erano già state vaccinate un milione di persone. In Italia (fuori da qualche trial) zero, ma in TV si parla di “Obbligo vaccinale” e di “Licenziare chi non si vaccina” senza vaccini nè prospettiva di averli a breve. . Eppure in molte aree della Lombardia e del Nord si assiste ad un certo rallentamento nei contagi. Al contrario la Germania sembra essere, in questo momento, in una situazione particolarmente tesa, mentre nella prima fase sembrava non avere nessun problema nella gestione dell’epidemia. Semplicemente più gente si è ammalata di Covid-19, più genete ne è divenuta immune, magari senza saperlo, per cui la Germania, poco colpita subito, rischia di pagare il dazio ora.

Goldman Sachs ha fatto due calcoli per valutare quanti cittadini di vari paesi siano già immuni. I suoi calcoli si basano, per i paesi più avanzati, sulla percentuale di test sieroterapici positivi sulla popolazione complessiva, mentre in quelli più pasticcioni, come l’Italia, sulla stima della mortalità in eccesso.

Ecco i risultati ottenuti:

Si valuta che l’immunità di gregge si raggiunga con un 60% o più di contagiati, possiamo vedere che paesi come il Perù o il Messico siano sulla buona strada. Anche noi non siamo messi male e veniamo appena dopo Russia, Usa e Belgio. Al contrario la Germania è a fondo classifica.

Per raggiungere l’immunità di gregge ci sono due vie: quella della natura, cioè ammalarsi, e quella dell’uomo, cioè la vaccinazione. Però mentre l’uomo, soprattutto nell’Unione europea e in special modo in Italia, è inefficiente, pasticcione e pensa ai padiglioni petalosi, invece che a produrre i vaccini, per cui perde tempo, la natura è una macchina perfettamente efficiente: i due ceppi inglese e sud-africano sono molto più efficienti e rapidi nella diffusione.

Quindi, mancando l’organizzazione dello Stato, ci penserà il virus a risolvere il proprio problema. Cancellare il virus sarà molto difficile, cacciare Arcuri e tutti gli incapaci “Tecnici” che hanno gestito l’emergenza dovrebbe essere molto più semplice. Peccato che siano protetti dal Alti Colli a cui poco importa dell’Italia….