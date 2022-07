Cosa succederà alla terra in caso di conflitto nucleare. Una ricerca della LSU ce lo ricorda

L’attuale conflitto tra Russia e Ucraina ha riportato in superficie il rischio potenziale di una guerra nucleare che pensavamo di aver archiviato quasi per sempre dopo la fine della guerra fredda. Nella speranza di far aprire ancora un po’ gli occhi su un futuro incerto, gli scienziati della LSU hanno condotto una simulazione per mostrare quali sarebbero le conseguenze catastrofiche di un simile conflitto per gli esseri viventi sulla Terra.

Risulta che nel mondo ci sono oltre 13.000 armi nucleari pronte per essere lanciate. Questi sono i dati dell’Istituto Internazionale di Ricerca sulla Pace di Stoccolma, in Svezia. Un arsenale nucleare controllato da soli nove Paesi.

I ricercatori della Louisiana State University si sono posti la domanda a posteriori. Che impatto avrebbe una guerra nucleare sul mondo in cui viviamo? Per rispondere a questa domanda, hanno effettuato diverse simulazioni al computer. Le simulazioni dipendevano dal fatto che la guerra in questione fosse limitata a una particolare regione o fosse più globale.

C’è un aspetto su cui tutti gli scenari dei ricercatori statunitensi concordano. L’esplosione di bombe nucleari rilascerebbe nell’alta atmosfera una quantità di fuliggine e fumo tale da bloccare una parte significativa dei raggi solari. Non importa chi bombarda. Ciò che accade nell’alta atmosfera si diffonde a livello globale. Il risultato è che nel primo mese la temperatura media si abbassa di circa 10°C. È più di quanto la Terra abbia sperimentato durante l’ultima era glaciale, e magari Greta sarebbe contenta. Di conseguenza, si verificheranno perdite colossali di raccolti in tutto il mondo, anche in aree non direttamente colpite.

Anche le temperature degli oceani si abbasserebbero. Ma non risaliranno rapidamente dopo che il fumo si sarà dissipato. Perché gli oceani impiegano più tempo per riprendersi. Nello scenario più drammatico – una guerra nucleare tra Stati Uniti e Russia, con 4.400 armi detonate e 150 teragrammi di polvere scaricati nell’atmosfera – ci vorrebbero decenni per riprendersi. E probabilmente ci vorrebbero centinaia di anni per tornare alle profondità che conosciamo oggi.

Quanto al ghiaccio, si estenderebbe fino a bloccare alcuni porti importanti. Tianjin, il più grande porto della Cina settentrionale, Copenaghen (Danimarca) e San Pietroburgo (Russia) sono solo alcuni esempi. In generale, il ghiaccio marino bloccherebbe diverse rotte di navigazione nell’emisfero settentrionale. Ciò renderebbe molto difficile il trasporto di cibo. Migliaia di anni di una vera e propria “era glaciale nucleare” nel caso di un grave conflitto tra Stati Uniti e Russia.

La diminuzione delle temperature e della luce negli oceani ucciderebbe le alghe che sono alla base della catena alimentare. Questo potrebbe mettere in pericolo tutta la vita nel mare e mettere a rischio la maggior parte delle attività di pesca. Tutto questo senza la valutazione diretta dei danni delle esplosioni, le distruzioni di vite e strutture, ma basandosi solo sulle ricadute

Questo lavoro dei ricercatori della Louisiana State University dimostra ancora una volta l’interdipendenza dei sistemi terrestri. Quanto siano fragili i nostri sistemi di approvvigionamento, anche di fronte a conflitti regionali! I ricercatori sperano che le loro simulazioni, come negli anni ’80, aiutino ad avvertire i leader mondiali delle conseguenze catastrofiche di una guerra nucleare per tutti, in modo che sempre più Paesi ratifichino il trattato ONU che vieta le armi nucleari. “Dobbiamo davvero fare tutto il possibile per evitare la guerra nucleare”, concludono i ricercatori.



