Claudio Borghi contro.. I bufalari del fact checking

Claudio Borghi dalla radio si scatena contro uno dei fenomeni più nefasti e negativi del web: i bufalari che si nascondono dietro il “Fact Checking”.

Quando il pregiudizio ideologico non riesce ad avere la meglio sulla libertà di pensiero allora l’ideologia dominante ha inventato questa splendida figura: un tizio, o un gruppo di tizi, sulla base di non si sa bene di quale diritto, si presenta come portatore della verità e va a “” Controllare” gli altri. Naturalmente lo fa dall’alto del suo pregiudizio politico e della propria totale presunzione. Qualche volta è pagato da una organizzazione internazionale, come OMS, per difenderla anche quando ha torto. Spesso è al servizio di una forza politica ed allora attacca una regione, la Lombardia, senza notare i disastri di un’altra, la Toscana.

Una puntata molto divertente. Buon ascolto e grazie Inriverente



