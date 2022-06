CITIGROUP ( e non solo) danno probabile una prossima recessione

Gli economisti di Citigroup hanno previsto che la possibilità di una recessione globale si avvicina al 50%, mentre le banche centrali aumentano i tassi di interesse e la domanda di beni da parte dei consumatori diminuisce, come frutto del mix interessi-stagflazione.

“L’esperienza storica indica che la disinflazione spesso comporta costi significativi per la crescita e riteniamo che la probabilità aggregata di recessione si stia avvicinando al 50%”, hanno dichiarato gli economisti guidati da Nathan Sheets in un rapporto pubblicato mercoledì. Le banche centrali possono ancora progettare gli atterraggi morbidi o “morbidi” previsti nelle loro previsioni (e nelle nostre), ma ciò richiederà che gli shock dell’offerta si attenuino e che la domanda rimanga resistente“. Cioè la previsione della Banca centrale, comunque, è destinata a schiantarsi contro la realtà.

Secondo il rapporto, gli economisti di Citigroup prevedono che l’economia mondiale crescerà del 3% quest’anno e del 2,8% l’anno prossimo. Se poi volete vedere la stagflazione in pratica, eccovi un grafico di ZH che mette in evidenza il calo del PIL e l’aumento dei prezzi



Secondo Citigank sarà la “recessioni buona”, qualche trimestre di crescita negativa e disoccupazione più alta. noi non ci crediamo, non tiene conto dei cambiamenti strutturali.

“Riteniamo che questa sia un’aspettativa ragionevole, ma il rischio – come abbiamo sottolineato – è quello di vedere quanto ostinate si rivelino alla fine le dinamiche inflazionistiche”.

Le fosche previsioni degli economisti di Citigroup giungono poco dopo che un sondaggio condotto dalla società di ricerca aziendale The Conference Board ha rilevato che oltre il 60% degli amministratori delegati a livello mondiale prevede una recessione nella propria sede principale entro la fine del 2023 o forse anche prima.

Nel frattempo, il 15% degli amministratori delegati ha dichiarato che le loro regioni sono già in recessione, secondo il sondaggio del 17 giugno (pdf).

Gli amministratori delegati hanno citato la guerra in Ucraina, la volatilità dei prezzi dell’energia, le nuove interruzioni della catena di approvvigionamento e la diminuzione della fiducia dei consumatori, insieme alle chiusure COVID-19 in Cina, che secondo loro “stanno esercitando una pressione al ribasso sulla crescita, provocando un calo significativo della fiducia degli amministratori delegati in tutto il mondo”.

“Queste perturbazioni, insieme alla politica monetaria e fiscale restrittiva, alimentano le aspettative di recessione”, si legge nel rapporto.

Inoltre, il rapporto ha rilevato che oltre la metà degli amministratori delegati intervistati (51,3%) sta gestendo l’inflazione trasferendo gli aumenti dei prezzi a valle, mentre il 47,1% degli amministratori delegati sta tagliando i costi nel tentativo di compensare l’aumento dell’inflazione.

Cresce il timore di una recessione all’orizzonte, soprattutto negli Stati Uniti, dove l’inflazione ha raggiunto l’8,6% a maggio, spingendo la Federal Reserve ad aumentare il tasso di interesse di riferimento di 75 punti base questo mese.

Un sondaggio mensile di Bloomberg tra gli economisti ha rilevato che la probabilità di una recessione nei prossimi 12 mesi è del 30%, la più alta dal 2020.

Nel frattempo, gli strateghi di JP Morgan prevedono che le probabilità di una recessione negli Stati Uniti siano dell’85% in seguito all’inasprimento della politica monetaria della Fed, mentre nell’Unione Europea la percentuale sale all’80%.

Quindi la maggior parte degli economisti ormai da per possibile, se non altamente proibabile , una recessione. Può non essere un male, per chi non perderà il lavoro, ma ci saranno grandi cambiamenti. Spero che tutti voi la possiate passare in modo decente, e che salviate, tutti, i vostri averi e il vostro lavoro. Non mi sento di dirvi altro.



Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di Scenari Economici. ⇒ Iscrivetevi subito ⇐