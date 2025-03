Cina: indice manifatturiero in crescita

Notizie buone dall’industria cinese: l’indice previsionale PMI manifatturiero ufficiale della Cina è salito a 50,5 nel marzo 2025 da 50,2 del mese precedente, allineandosi alle aspettative del mercato.

Questo dato ha segnato il secondo mese consecutivo di espansione dell’attività industriale e il ritmo più veloce dell’ultimo anno, suggerendo che le misure di stimolo di Pechino stanno sostenendo la ripresa economica.

Il governo cinese ha intensificato gli sforzi per rilanciare l’economia e attutire l’impatto dell’escalation della guerra commerciale con gli Stati Uniti.

Sia la produzione (52,6 contro 52,5 a febbraio) che i nuovi ordini (51,8 contro 51,1) sono aumentati. Allo stesso tempo, i tempi di consegna si sono ridotti (50,3 vs 51).

Tuttavia, l’occupazione è diminuita (48,2 vs 48,6). Sul fronte dei prezzi, i costi degli input sono diminuiti (49,8 vs 50,8) e anche i prezzi di vendita sono calati (47,9 vs 48,5). Infine, la fiducia è scesa ai minimi di tre mesi (53,8 vs 54,5).

Ecco il relativo grafico:

Questo è un indice PMI ufficiale, quindi , come tutti gli indici ufficiali cinesi, deve essere preso con cautela. Comunque è indubbio che il governo cerchi in ogni modo di salvare l’economia cinese, e anche gli ultimi interventi a ricapitalizzazione del sistema bancario vanno in questa direzione.