Cieli chiusi negli USA: la FAA blocca tutti i decolli per “circostanze straordinarie”. Importanti i disagi e mistero sulle cause

Un ordine improvviso ha paralizzato il trasporto aereo degli Stati Uniti. La Federal Aviation Administration (FAA) ha disposto il blocco immediato di tutti i decolli sul territorio nazionale, fermando a terra migliaia di aerei fino a nuovo avviso.

Il provvedimento d’emergenza cita “circostanze straordinarie” e non meglio precisati motivi di sicurezza. I voli internazionali già in rotta verso gli scali americani vengono gestiti singolarmente, caso per caso, mentre chi deve partire resta bloccato ai gate.

Dietro una formula tanto allarmante ci sarebbe un grave guasto alle reti di comunicazione tra i centri di controllo del traffico aereo. Pochi minuti prima dello stop nazionale, i due scali principali di Chicago (O’Hare e Midway) e l’aeroporto di Newark avevano già segnalato un blocco delle apparecchiature tecniche.

Non si registrano incidenti in volo, ma la misura ha pochi precedenti nella storia dell’aviazione civile americana:

Data dell’evento Causa dello stop nazionale Impatto operativo 11 settembre 2001 Attacchi terroristici Chiusura totale dello spazio aereo e atterraggio immediato dei voli civili 11 gennaio 2023 File corrotto nel database NOTAM durante la manutenzione Oltre 11.000 voli in ritardo e più di 1.300 cancellazioni Oggi (Novembre 2026) Blackout delle frequenze e dei sistemi di comunicazione Blocco totale dei decolli nazionali; voli in arrivo gestiti singolarmente

Fermare l’intera flotta commerciale della prima economia mondiale nel pieno del traffico del venerdì innesca una reazione a catena immediata. Negli Stati Uniti volano quasi tre milioni di passeggeri al giorno, a cui si aggiunge la rete della logistica merci ad alta velocità.

Il conto economico di questa paralisi si misura nell’ordine dei miliardi di dollari:

Compagnie aeree: costi straordinari per riprotezioni, rimborsi, carburante bruciato in pista e turni degli equipaggi che scadono per legge.

costi straordinari per riprotezioni, rimborsi, carburante bruciato in pista e turni degli equipaggi che scadono per legge. Logistica e imprese: ritardi nelle consegne just-in-time di componenti industriali, farmaci e merci deperibili, oltre a milioni di ore lavorative perse.

Colpisce il paradosso di una superpotenza che guida la corsa globale all’intelligenza artificiale, ma si ritrova con i cieli bloccati da reti di trasmissione obsolete. Speriamo che si tratti solo di questo. Gli ultimi ordini simili sono stati l’11 gennaio 2023, quando andò in Tilt l’intero sistema di comunicazione aerea specializzata NOTAM, per cui gli aerei non potevano ottenere gli allarmi di sicurezza, e precedentemente, il tragico 11 settembre 2001. Quindi c’è da sperare che sia solo un grosso, e costoso, problema tecnico.

Comunque appare incredibile che, nell’epoca dell’intelligenza artificiale, si debba dipendere ancora da controlli aerei studiati oltre venti anni fa.