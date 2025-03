Churchill, ovvero il primo ministro inglese più armato della Storia

Winston Churchill, il più noto primo ministro del Regno Unito, al contrario di tutti i politici attuali, aveva alle sue spalle un’esperienza militare notevole. Questo ne aveva fatto un conoscitore delle armi da fuoco e un abile utilizzatore.

Aveva combattuto in Sudan, dove aveva preso parte a una delle ultime cariche della cavalleria britannica a Oumdurman (e si era salvato per un pelo), era stato inviato di guerra in Sud Africa, nel conflitto contro i Boeri, era stato catturato ed era fuggito. Quando diede le dimissioni da ministro dopo la sconfitta di Gallipoli servì come tenente colonnello nell’esercito.

Inoltre era un appassionato cacciatore , sia di grosse prede, sia d’uccellagione, al contrario di Hitler che odiava la caccia, e questo faceva di lui un conoscitore delle armi da fuoco.

Grazie agli omaggi prima di amici e famigliari, poi delle aziende, avev un’armeria invidiabile e notevolmente fornite. Spesso girava armato e, durante la guerra, armi leggere erano presenti nel suo ufficio. Nonostante questo aveva solo una guardia personale, un ispettore di polizia, come scorta.

Per questi motivi la sua collezione d’armi era notevole, al giorno d’oggi impressionante, tanto che si può senza dubbio affermare che sia stato il primo ministro più armato della storia.

Ecco la collezione delle sue armi:

Revolver Webley Model 1892 – Calibro .455: Probabilmente acquistata all’inizio del 1894 durante il suo periodo come cadetto alla Royal Military Academy di Sandhurst, Churchill portò quest’arma durante il suo servizio sul confine nord-occidentale dell’India nel 1896. Questo revolver rimase nella sua collezione fino alla sua morte.

Broom-handled Mauser C96 : Churchill acquistò tre di queste pistole tra il 1898 e il 1902. Era particolarmente affezionato alla Mauser C96 e ne usò una durante la battaglia di Omdurman nel 1898 e nella guerra boera, e in Sudan gli salvarono la vità . Questa pistola era apprezzata per la sua elevata velocità e la gittata efficace, insolita per le pistole dell'epoca.

Webley Model 1909 – Calibro 9mm: Ricevuta in regalo di Capodanno nel 1911, questa pistola gli fu donata poco dopo il suo coinvolgimento nell'assedio di Sidney Street. Churchill, ministro degli interni, commentò scherzosamente che se fosse arrivata un giorno prima, avrebbe potuto usarla durante l'assedio.

Webley Model 1913 – Calibro .32: Acquistata nel 1920, probabilmente per difesa personale, questa pistola .32 era inclusa nel certificato di armi da fuoco di Churchill rilasciato nel dicembre dello stesso anno.

Colt 1911 Government Model – Calibro .45: Acquistata nel 1915, Churchill portò questa Colt 1911 durante il suo servizio sul fronte occidentale nella prima guerra mondiale. Si dice che fosse una delle sue armi preferite e mostrava segni di uso frequente.

Browning High Power – Calibro 9mm: Questa pistola gli fu regalata dalla FN nel 1955, insieme a un fucile FAL FN. La parte superiore del carrello è intarsiata in oro con le sue iniziali "WSC".

Fucili automatici Woodward – Calibro 12: Questi fucili automatici erano i preferiti di Churchill per la caccia sportiva e gli furono regalati per il suo 25° compleanno. Si tratta di ottime armi da caccia, artigianali.

Fucile Mannlicher – Calibro 6,5 mm: Acquistato per scopi sportivi nel 1908, Churchill usò questo fucile Mannlicher per la caccia in Scozia e lo conservò per tutta la vita. Il calibro non è l'originale 8mm Mannlicher, ma l'italiano 6,5 mm del Mannlicher-Carcano

Fucile FAL FN – Calibro FN: Regalato dalla FN nel 1955 insieme alla pistola Browning High Power, questo fucile FAL faceva parte dei doni di rappresentanza che Churchill riceveva.

Ross Model 1910 Mark III – Calibro .303: Presentato a Churchill dal ministro canadese della milizia nel 1914, questo fucile Ross rimase nella sua armeria fino alla sua morte.

Carabina M1 – Calibro .30: Churchill fu fotografato mentre sparava con una carabina M1 durante un incontro con la 2ª divisione corazzata nel 1944. L'arma era leggera e amata anche da Montgomery. Questo evidenzia il suo interesse per le armi contemporanee anche durante la seconda guerra mondiale.

Fucile italiano Model 1870-87 – Calibro 10,35 mm: Questo fucile italiano era un souvenir della campagna sudanese di Churchill nel 1898, conservato come ricordo storico delle sue prime esperienze militari. Si trattava di un Vetterli, a colpo unico.

Pistola Mitragliatrice Sten – Calibro 9mm: Churchill possedeva due mitragliatrici Sten Mark III. Fu anche fotografato mentre sparava con una Sten Mark II, simbolo della sua immagine di leader determinato durante la seconda guerra mondiale.

Pistola Mitragliatrice Lanchester – Calibro 9mm: Regalata nel 1940, questa mitragliatrice Lanchester era incisa con versi del famoso discorso di Churchill "We shall fight on the beaches", sottolineando il suo ruolo di leader in tempo di guerra.

– Calibro 9mm: Regalata nel 1940, questa mitragliatrice Lanchester era incisa con versi del famoso discorso di Churchill “We shall fight on the beaches”, sottolineando il suo ruolo di leader in tempo di guerra. Pistola Mitragliatrice Sterling – Calibro 9mm: Ricevuta in regalo dalla Sterling Company nel 1953 durante il suo secondo mandato come Primo Ministro, questa mitragliatrice Sterling rappresenta un riconoscimento del suo lungo servizio e della sua figura iconica.