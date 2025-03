Che succede in Turchia?

Il 19 marzo 2025 le autorità turche hanno arrestato il sindaco di Istanbul Ekrem İmamoğlu , un importante leader dell’opposizione e potenziale sfidante del presidente Recep Tayyip Erdoğan, in un’azione ampiamente condannata come politicamente motivata. La detenzione, parte di un più ampio giro di vite sul dissenso, ha scatenato proteste a livello nazionale, instabilità economica e aumentato le preoccupazioni sull’erosione democratica in Turchia.

Le accuse delle autorità a İmamoğlu

İmamoğlu, membro del Partito Popolare Repubblicano (CHP), è salito alla ribalta dopo aver sconfitto l’alleato di Erdoğan alle elezioni comunali di Istanbul del 2019. I CHP non è un partito nuovo, ma è il partito laico turco fondato da Ataturk nel 1923, alla base della Turchia moderna.

La sua vittoria è stata vista come un colpo simbolico al dominio di Erdoğan ed è emerso come un concorrente chiave per le elezioni presidenziali del 2028.

I pubblici ministeri hanno accusato İmamoğlu di corruzione (tra cui l’assegnazione impropria di contratti governativi) e di legami terroristici con il Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK), dichiarato fuorilegge.

Queste accuse seguono uno schema di criminalizzazione degli esponenti dell’opposizione, con il CHP alle prese con accuse di legami con il PKK fin dall’inizio del 2025.

L’arresto è avvenuto pochi giorni prima che il CHP nominasse formalmente İmamoğlu come suo candidato alla presidenza. Gli analisti sostengono che la tempistica rifletta gli sforzi di Erdoğan per eliminare un rivale che secondo i sondaggi potrebbe sconfiggerlo. Il terrore della vittoria del Sindaco di Istanbul era tale che l‘Università gli ha cancellato la laurea triennale prima dell’arresto, e la laurea è un requisito necessario per la candidatura.



Risposta del governo e rivendicazioni dell’opposizione

Il Partito per la Giustizia e lo Sviluppo (AKP) di Erdoğan nega l’interferenza politica, insistendo sul fatto che la magistratura opera in modo indipendente, esattamente come il PD fa in Italia..

Il ministro della Giustizia Yilmaz Tunc ha respinto i collegamenti con Erdoğan, definendo tali affermazioni “presuntuose ”. Tuttavia, i critici sottolineano la storia dell’AKP di sostituire i sindaci dell’opposizione con fiduciari nominati dal governo, tra cui otto sindaci del partito filo-curdo DEM licenziati dal 2024.

Il CHP e i suoi sostenitori respingono le accuse come un “golpe giudiziario ” per reprimere il dissenso148. Il leader del CHP Özgür Özel ha accusato Erdoğan di “usurpare la volontà del popolo”, avvertendo che le proteste si sarebbero intensificate. Lo stesso İmamoğlu ha definito l’arresto “tirannia” e ha invitato alla sfida, affermando: “La volontà del popolo non può essere messa a tacere con l’intimidazione”.

Proteste e repressione

Nonostante il divieto di protestare per quattro giorni e la chiusura delle strade a Istanbul, migliaia di persone hanno sfidato le restrizioni, radunandosi davanti al municipio e alla sede della polizia134. I manifestanti hanno scandito slogan, sventolato striscioni e si sono scontrati con la polizia antisommossa, che ha utilizzato gas lacrimogeni e proiettili di gomma.

I social media e l’accesso a internet sono stati limitati a livello nazionale e le autorità hanno arrestato decine di persone per messaggi “provocatori ”.

Tra i punti nevralgici della protesta vi sono Piazza Taksim e Gezi Park, luoghi di storiche manifestazioni antigovernative, anche se queste aree sono state transennate. I funzionari del CHP hanno giurato di continuare le manifestazioni, con Özel che ha dichiarato: “Questa nazione non ha mai perdonato nessuno che abbia tentato di minare la legittimità delle votazioni ”. Intanto però vanno in galera, e Erdogan si comporta come un puro dittatore.

Ripercussioni economiche e politiche

L’arresto ha innescato la volatilità dei mercati, che hanno interrotto temporaneamente le contrattazioni il 19 marzo per evitare il panic selling. Gli economisti mettono in guardia dai danni a lungo termine sulla fiducia degli investitori, già messa a dura prova dalle difficoltà economiche della Turchia. La Lira Turca ha preso un colpo che poi è stato controllato solo con l’intervento massiccio della Banca centrale.

A livello internazionale, l’UE e gli Stati Uniti non hanno emesso condanne forti, probabilmente a causa della dipendenza dalla Turchia per la sicurezza regionale e della posizione pià filo-ucraina recentemente presa da Ankara. La UE, che in altri casi interviene immediatamente, resta a guardare.

Implicazioni per la “democrazia turca” ed evoluzioni future

Se formalmente accusato di legami con il PKK, İmamoğlu rischia di essere rimosso dalla carica e sostituito da un fiduciario del governo, una tattica usata contro i sindaci curdi. Gli analisti avvertono che questo potrebbe approfondire la polarizzazione e minare la fiducia nel sistema elettorale turco.

Erdogan era perdente in quasi tutti i sondaggi, il tutto nonostante l’azione in Siria, presentata come un grande trionfo per il popolo turco, praticamente una ricostruzione dell’Impero Ottomano. Di fronte a questa situazione il Sultano non poteva permettersi di lasciare il potere, ed ecco la sua reazione.

L’opposizione non ha gli appoggi esterni per poter rovesciare Erdogan, quindi non c’è che da aspettarsi che la solita, brutale, repressione “Alla turca”, durissima, spietata, che riempie le prigioni. Il voto si tramuterà in una banale recita, come in Romania, e questo è il risultato quando si mettono fuori legge, o in galera, i candidati. Il tutto con l’aiuto della magistratura, che anche qui è dalla parte del potere consolidato.

Intanto la cosiddetta democrazia europea va a braccetto con Erdogan.