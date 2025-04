Carbone: alla faccia degli impegni verdi, continua a crescere, soprattutto in Oriente

L’anno scorso il mondo ha aggiunto la minore capacità di produzione di energia elettrica da carbone degli ultimi 20 anni, ma la flotta globale di impianti a carbone ha continuato a crescere nonostante l’impennata delle energie rinnovabili, secondo i dati dell’ indagine annuale del Global Energy Monitor, pubblicata giovedì.

Secondo i dati del Global Energy Monitor’s Global Coal Plant Tracker, sono stati messi in funzione 44,1 gigawatt (GW) di capacità elettrica a carbone, mentre 25,2 GW sono stati ritirati nel 2024, con un aumento netto di 18,8 GW.

La capacità commissionata è stata di quasi 30 GW inferiore alla media annuale per il periodo 2004-2024, pari a 72 GW. Sebbene questo sia un segno del continuo rallentamento della costruzione di impianti a carbone a livello globale, la nuova capacità di carbone in Cina e in India ha più che compensato i pensionamenti di carbone in molti Paesi sviluppati.

La capacità globale a carbone è salita a 2.175 GW nel 2024. Si tratta di un aumento di 259 GW dalla firma dell’Accordo di Parigi nel 2015.

La maggior parte della crescita nell’ultimo decennio e nell’ultimo anno è arrivata dalla Cina, che ha messo in funzione 30,5 GW di capacità elettrica a carbone nel 2024. Questa capacità ha rappresentato il 70% del totale globale lo scorso anno. Secondo il Global Coal Plant Tracker, la Cina ha registrato 94,5 GW di nuove costruzioni, il massimo da quasi un decennio.

Nel frattempo, l’India ha registrato un livello record di nuove proposte di impianti a carbone, per un totale di 38,4 GW.

“Al di fuori di Cina e India, le nuove proposte sono scese a soli 8,8 GW – il livello più basso dal 2015 – evidenziando una continua contrazione della pipeline di progetti a carbone nella maggior parte del mondo”, ha dichiarato GEM.

Solo 10 Paesi – guidati da Cina e India – rappresentano il 96% dello sviluppo di impianti a carbone in corso a livello globale, e si trovano per lo più nel Sud-est asiatico, oltre che in Russia, Kazakistan e Zimbabwe.

Negli ultimi anni le economie sviluppate hanno ridotto l’uso del carbone, ma il mondo non è ancora pronto a smettere di dipendere dal carbone. I mercati in via di sviluppo in Asia stanno incrementando la produzione di energia elettrica da carbone per soddisfare la crescente domanda di elettricità.