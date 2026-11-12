Caos nei Paesi Bassi: la stangata record sui risparmi spacca il governo e rischia di mandarlo a casa

Il governo dei Paesi Bassi è a un passo dal crollo definitivo a causa di una manovra fiscale che introduce una delle tasse sulle rendite finanziarie più pesanti d’Europa. Un accordo notturno tra una parte della maggioranza e l’opposizione di sinistra ha scatenato l’ira dei liberali, paralizzando il Parlamento dell’Aia a pochi giorni dalle scadenze di bilancio.

Il primo ministro Rob Jetten ha dovuto annullare d’urgenza la sua visita ufficiale a Dublino per tentare di salvare un esecutivo nato appena nove mesi fa, ma già privo dei numeri necessari per governare senza scosse.

Chi governa all’Aia e perché è esplosa la crisi

Per capire il terremoto politico delle ultime settantadue ore bisogna guardare alla fragile architettura istituzionale olandese. Il gabinetto guidato da Jetten è una coalizione di minoranza che controlla appena 66 seggi su 150 nella camera bassa (Tweede Kamer), ed è composta da tre forze politiche molto diverse tra loro:

D66: il partito socio-liberale di centro-sinistra del premier Rob Jetten.

il partito socio-liberale di centro-sinistra del premier Rob Jetten. CDA: i cristiano-democratici, forza centrista tradizionale.

i cristiano-democratici, forza centrista tradizionale. VVD: il partito popolare per la libertà e la democrazia, storica formazione liberale di centro-destra guidata dalla vicepremier Dilan Yeşilgöz.

Non avendo la maggioranza assoluta in nessuna delle due camere, il governo deve contrattare ogni singolo provvedimento con le opposizioni. Fallito il tentativo di trovare un’intesa a destra per via di veti incrociati su immigrazione, politiche sull’azoto ed etica medica, D66 e CDA hanno deciso di cambiare sponda.

Nella notte tra l’11 e il 12 novembre, i due partiti hanno siglato un patto con i gruppi di opposizione di sinistra (PRO e Volt) per approvare la legge fiscale, escludendo completamente l’alleato di governo VVD. La nuova legge presenta una pesante riforma della tassazione di interessi e plusvalenze, tutto fratto senzo alle spalle della componente liberale.

Netherlands, Peil poll: Seat projection national parliament PRO-G/EFA|S&D: 31 (+1)

PVV-PfE: 21 (+1)

JA21-*: 18 (-2)

D66-ALDE: 14 (-2)

VVD-ALDE: 13 (+1)

FvD-ESN: 12

CDA-EPP: 11

PvdD-Animal Politics EU: 5

SP-ELA: 5

50PLUS-EDP: 5

SGP-ECPP: 4 (+1)

Volt-Volt: 4

DENK-*: 3

CU-ECPP: 3… pic.twitter.com/xqtnzFAzkO — Europe Elects (@EuropeElects) November 6, 2026

Dilan Yeşilgöz ha dichiarato di essere stata colta di sorpresa (overvallen), accusando i partner di aver agito alle sue spalle. I liberali non vogliono far cadere l’esecutivo prima del voto parlamentare, ma se la sinistra e gli alleati porteranno avanti la norma in aula, la rottura della coalizione diventerà inevitabile.

D’altra parte, bocciare il piano esporrebbe il gabinetto a una mozione di sfiducia immediata. Comunque vada o si trova una nuova maggioranza, con un accordo con altre forze politiche, o il governo olandese è destinato ad andare a casa.

Come funziona la nuova imposta sui patrimoni

Il cuore dello scontro riguarda il trasferimento del carico fiscale dai redditi da lavoro ai grandi patrimoni. L’obiettivo dichiarato è raccogliere 1 miliardo di euro dai risparmiatori più abbienti per finanziare uno sgravio sull’imposta sul reddito dei lavoratori pari a 900 milioni di euro.

Sostenere il potere d’acquisto dei salariati per rilanciare i consumi interni è un principio economico sano, ma lo strumento scelto rischia di provocare danni strutturali. Ecco i dettagli della manovra:

Misura Fiscale Situazione Precedente Nuova Proposta Impatto Stimato Aliquota redditi da capitale oltre 60.000 € 36% 38,5% +1 miliardo di gettito Aliquota base risparmi e investimenti 36% 35,5% Lieve riduzione per piccoli risparmi Tasse sul reddito da lavoro Invariate Taglio fiscale -900 milioni di carico sui lavoratori Exit tax e successioni Regole ordinarie Stretta su donazioni e trasferimenti Freno all’espatrio dei milionari

L’aliquota del 38,5% sui rendimenti da risparmio e investimento che superino i 60.000 euro annui rappresenta un prelievo tra i più severi dell’intero continente europeo. Per evitare la reazione più ovvia dei contribuenti facoltosi, il pacchetto introduce anche una tassa di uscita (exit tax) per i milionari che spostano la residenza all’estero, oltre a un taglio delle agevolazioni su donazioni e successioni. Ovviamente si troverà una via alternativa: l’Europa tutela il movimento dei capitali, nulla impedisce di costituire un’entità finnziaria in un altro paese UE e di investirvi.

I liberali accusano i socialisti di volere una riforma che non colpisce tanto i ricchi, quanto gli imprenditori con aziende perfino medie/piccole.

Anche i Paesi Bassi, centro dell’Austerità, sono però schiacciati dal desiderio di concedere servizi sociali costosi, soprattutto a non cittadini, e mantenere l’equilibrio di bilancio. Quindi vanno a caccia di soldi, in ogni modo.

Wat behelst het linkse belastingplan? ’Dit raakt niet alleen miljonairs, is vooral gericht tegen ondernemers’ https://t.co/B74JxKDg41 — Martin Visser (@martinvisser) November 12, 2026

Il fattore scadenza e il regalo al Lussemburgo

Oltre al dramma politico c’è un’urgenza tecnica che toglie il sonno ai funzionari del fisco. Se la legge non verrà approvata in via definitiva entro il 20 novembre, l’amministrazione tributaria olandese non riuscirà ad aggiornare i sistemi informatici per l’anno prossimo, aprendo la strada al caos nelle dichiarazioni dei redditi di milioni di cittadini.

Resta però il nodo economico di fondo, spesso ignorato da chi disegna tasse a tavolino. Tassare quasi al 40% i redditi da capitale all’interno dell’Unione europea, dove vige la libera circolazione dei capitali, produce un risultato scontato.

A poche centinaia di chilometri dall’Aia, in Lussemburgo, i gestori patrimoniali si stanno già sfregando le mani. Il Granducato ha legami storici, linguistici e finanziari strettissimi con i Paesi Bassi, ma offre un trattamento fiscale sulle rendite finanziarie e sulle holding di gestione enormemente più favorevole.

Introdurre una tassa di uscita serve a poco quando i grandi patrimoni possono riorganizzare le proprie partecipazioni societarie prima che le norme entrino a regime. Assisteremo a un vero e proprio boom di nuove società finanziarie di diritto lussemburghese fondate da cittadini olandesi? È altamente probabile. Quando il fisco supera la soglia di tolleranza per ragioni ideologiche, il gettito previsto resta sulla carta, ma i capitali prendono l’autostrada verso sud.