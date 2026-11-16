Cantieri e sicurezza: la trappola della patente a punti blocca le imprese per un intero anno

Basta una contestazione immediata o una manciata di crediti persi per finire fuori mercato senza appello. Il sistema della patente a crediti per l’edilizia stringe la morsa sulle imprese e sui lavoratori autonomi, trasformando la gestione del punteggio in una vera e propria corsa a ostacoli. Chi scivola sotto il livello di guardia rischia di restare fermo per dodici mesi, con cantieri bloccati, fatturati azzerati e contratti rescissi.

La misura poggia sull’art. 27 del D.Lgs. 81/2008 (il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro) ed è stata resa operativa dal regolamento attuativo D.M. 132/2024. L’intento dichiarato è nobile: fermare le tragedie nei luoghi di lavoro ed espellere gli operatori scorretti. L’effetto pratico rischia però di tradursi nell’ennesima mannaia burocratica che colpisce al cuore la liquidità delle piccole realtà produttive.

Il meccanismo base: la soglia minima di sopravvivenza

Ogni patente parte con una dote iniziale di 30 crediti. Per poter varcare i cancelli di qualsiasi cantiere temporaneo o mobile, l’operatore deve mantenerne attivi almeno 15. Scendere sotto quota 15 significa l’altolà immediato ai lavori. L’unica deroga concessa riguarda il completamento delle opere già avviate, a patto che sia stato eseguito oltre il 30% del valore pattuito.

Per chi decide di rischiare lavorando senza patente o sotto la soglia minima, la sanzione economica è pesante: scatta una multa pari al 10% del valore dei lavori, con una soglia minima fissata ad almeno 12.000 euro. Il punteggio non è immutabile: può crescere fino a un tetto massimo di 100 crediti attraverso investimenti mirati, formazione continua, certificazioni e anzianità aziendale.

La stangata sul lavoro irregolare e le decurtazioni rapide

A rendere il quadro ancora più severo è intervenuto il D.L. 159/2025 (convertito dalla Legge 198/2025). Il legislatore ha cancellato i tempi lunghi del contenzioso ordinario per le violazioni sul lavoro irregolare. Prima di questa riforma, per vedersi sottrarre i punti occorreva attendere l’esito dell’ordinanza-ingiunzione o una sentenza definitiva. Per gli illeciti accertati dal 1° gennaio 2026, la decurtazione scatta invece all’istante, non appena viene notificato il verbale di accertamento ispettivo.

Il conto è salatissimo: 5 crediti tagliati per ciascun lavoratore non registrato, a cui si aggiunge 1 credito ulteriore se emergono aggravanti come l’impiego di minori o stranieri privi di regolare permesso.

In caso di infortuni gravi o mortali, le decurtazioni arrivano fino a 20 punti, aprendo la strada alla sospensione cautelare immediata dell’attività.

Crediti fissi e crediti mobili: la Nota INL 2469/2026

I chiarimenti operativi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, formalizzati con la Nota prot. n. 2469 del 6 novembre 2026 (consultabile sul portale ufficiale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro), hanno introdotto una rigida separazione tra due tipologie di crediti ulteriori:

Crediti mobili: non dipendono dal calendario. Possono essere richiesti in qualunque momento dal 2 novembre 2026 non appena maturato il requisito (come le qualifiche da Mastro Formatore o premi Cassa Edile) e decadono solo se non rinnovati prima della scadenza naturale.

non dipendono dal calendario. Possono essere richiesti in qualunque momento dal 2 novembre 2026 non appena maturato il requisito (come le qualifiche da Mastro Formatore o premi Cassa Edile) e decadono solo se non rinnovati prima della scadenza naturale. Crediti fissi: legati a parametri periodici soggetti a variazione annuale (investimenti tecnologici, corsi di lingua, visite del medico competente, contratti certificati). Devono essere dichiarati esclusivamente tra il 1° e il 31 gennaio di ogni anno, fotografando la situazione al 31 dicembre precedente.

Chi dimentica di aggiornare i crediti fissi entro il 31 gennaio subisce la decurtazione d’ufficio a partire dal 1° febbraio.

Tipologia Credito Finestra di Dichiarazione Scadenza e Rinnovo Rischio Decurtazione Crediti Mobili In qualsiasi momento dell’anno Alla scadenza del singolo titolo Mancato rinnovo alla data prevista Crediti Fissi 1° – 31 gennaio di ogni anno Validità annuale (1° feb – 31 gen) Taglio automatico dal 1° febbraio

La trappola del “Daspo di un anno”

Il punto più critico evidenziato dagli addetti ai lavori riguarda la clausola di esclusione annuale. Se nel mese di gennaio un’impresa si trova con meno di 15 crediti o ha la patente sospesa, non può inserire alcun credito fisso a sistema. La piattaforma blocca l’accesso per l’intero anno in corso. L’azienda perde il diritto a conteggiare quegli investimenti e potrà ripresentare la domanda solo nel gennaio dell’anno successivo.

Chi finisce sotto soglia si trova così incastrato in un circolo vizioso: non può usare i requisiti virtuosi già acquisiti per risalire la china e deve intraprendere lunghi percorsi di recupero formale, restando nel frattempo esclusa dai cantieri. Non si scappa, i corsi devono essere fatti, altrimenti non si riparte!

L’impatto economico sull’anello debole della filiera

Le conseguenze economiche di questo assetto ricadono principalmente sull’artigianato e sulle micro-imprese subappaltatrici. In un settore che vive di commesse a catena, lo stop di una singola ditta per insufficienza di crediti blocca i cronoprogrammi dell’intero cantiere. Il capo cantiere dovrà tenere sempre d’occhio la qualità dei suoi sub contralenti se non vuole avere brutte sorprese.

Si innesca una serie di effetti a catena:

Strette finanziarie immediate: le banche subordinano l’erogazione del credito e l’anticipo fatture alla regolarità del punteggio. Risoluzione automatica dei contratti: i committenti principali, per evitare corresponsabilità, rescindono i contratti con le ditte scese sotto i 15 punti. Costi di conformità crescenti: per tutelare i punteggi, le imprese devono sostenere costi continui di consulenza e certificazione, che drenano margini operativi già ridotti dall’inflazione dei materiali.

L’obiettivo di garantire la sicurezza sul lavoro rischia così di sovrapporsi a una selezione darwiniana del mercato guidata dalla burocrazia digitale, dove chi sbaglia un adempimento temporale o subisce una contestazione preventiva finisce fuori gioco per un intero esercizio finanziario. Vedremo se questo sistema si tradurrà solo in un mucchio di cartaccia, come avviene spesso sinora, o se veramente aumenterà la sicurezza di fabbriche e cantieri. Che ne pensate ?