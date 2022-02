Canada: siamo sicuri che Trudeau abbia vinto sul campo?

La repressione di Trudeau è in corso a Ottawa. Bene, bravo, bis. Siamo sicuri che la tattica sia stata vincente? Perché concentrare i tir attorno ai palazzi del potere darà una cattiva immagine, ma non rischia di bloccare l’economia e la vita del paese. Invece distribuire nuclei di protesta pacifica, ma diffuse in tutto il paese, può veramente creare dei danni economici non indifferenti.

Perché pare che stia accadendo qualcosa del genere. Ad esempio un video mostra una piccola folla che blocca un importante incrocio fra due statali

Proteste anche a Toronto



Quebec

Potrei continuare con altre manifestazioni in corso per le strade del canada. Forse reprimere violentemente la manifestazione maggiore, e continuare a farlo, non è stata una mossa molto astuta, a meno che l’obiettivo non sia quello di un tour di repressione per tutto il paese.

Il che, considerando chi è al governo canadese, potrebbe non essere sbagliato.





