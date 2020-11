CALABRIA: TRATTATA COME UNA COLONIA DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PIU’ RIDICOLO DEL MONDO. L’unica zona rossa è da fare attorno a Palazzo Chigi

La situazione della Calabria, diventata Zona Rossa pur avendo un numero di casi per abitante ben inferiore rispetto ad altre regioni come la Campania, è il simbolo del fallimento, della faciloneria, superficialità del governo Conte e dei suoi ministri nei confronti del Covid-19.

La sanità calabrese era commissariata fin dai tempi del governo Conte 1. Del resto le elezioni del governo Santelli sono avvenuti molto dopo e si veniva da una situazione amministrativa scandalosa. Il ministro della sanità grillino Giulia grillo sceglie Saverio Cotticelli, ex generale dei carabinieri, come commissario della sanità in Calabria, Proprio per dare un senso di una maggiore legalità e di una spesa più controllata, e per un po’ va bene. Il generale viene confermato anche dal governo Conte 2 , nonostante i sia ora una giunta eletta e di colore opposto, quella di Iole Santelli. Nell’ultimo DPCM la calabria diventa Zona Rossa, con stupore e rabbia dei cittadini della regione. A questo punto il generale Cotticelli viene intervistato dalla trasmissione Titolo V, nella quale lui dice, papale papale:

a) non si spiega come mai la Calabria sia zona rossa, visti i dati;

b) che alla fine non sa chi deve fare il piano anti-Covid, e francamente, non sa neanche i dati base tipo il numero dei posti il terapia intensiva. Il tutto in un ambiente che sembra improvvisato a tal punto che lui stesso afferma “Domani mi cacciano.

L’intervista è esilarante e già di per se indica perchè la pubblica Amministrazione non funziona in Italia, tanto meno con i “Commissari governativi”. Sembra di essere tornati al liceo e vedere il compagno di classe impreparato che viene interrogato: “Pierino, hai fatto i compiti”, “Si professore, li sto facendo adesso”

Alla fine Cotticelli viene silurato (dopo la conferma del Conte 2 per un anno) con un tweet, roba che non succede neanche nei reality show e pochissimi giorni dopo averlo confermato per la terza volta pochi giorni prima. Viene nominato un nuovo commissario, Giuseppe Zuccatelli che deve essere esperto di Covid-19: è positivo al virus dal 29 ottobre e quindi in isolamento!!!

Fantozzi non avrebbe potuto fare di peggio. Intanto i calabresi sono chiusi in casa solo perchè il Commissario, nominato dallo Stato, non è stato in grado nè di predisporre posti in Terapia Intensiva e neppure di predisporre un piano Covid-19, anzi proprio se ne è fregato del problema ed era completamente impreparato! Vincenzo Sofo, eurodeputato della Lega, dice che Cotticelli a metà ottobre voleva dimettersi per non essere il capro espiatorio degli errori altrui.

I Calabresi sono scesi in piazza a protestare. Il minimo. Sentite questo deputato calabrese in Parlamento. Ha perfettamente razione: l’unica zona rossa dovrebbe essere attorno a Palazzo Chigi.