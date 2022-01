Moneta, debito pubblico e sovranità; ne parla Byoblu in questo VIDEO

Sono stato ospite dell’Avvocato Francesco Carraro, conduttore della trasmissione Sotto l’iceberg che va in onda sul digitale terrestre di Byoblu e sul canale tematico Davvero.tv, per parlare di economia, moneta, sovranità e debito pubblico.

È la seconda volta che sono ospite su Byoblu per parlare di economia.

Anche in questo caso sono stato chiamato a gettare i riflettori su questi temi in virtù del libro di economia spiegata facile, che Carraro ha trovato utile per approfondire alcune questioni perennemente irrisolte.

Tra queste: l’origine della moneta, che cos’è il debito pubblico, e più in generale varie questioni inerenti la sovranità monetaria.

Andato in onda ieri sera, lo ripropongo a coloro che lo avessero perso e che volessero seguire l’approfondimento di Francesco Carraro.

Su Byoblu si parla (facile) di economia

Non essendo il video integrabile in questa pagina di seguito mettiamo i due link alla stessa sorgente:

SU DAVVERO TV

SUL SITO DI BYOBLU

L’ECONOMIA SPIEGATA FACILE

Il libro di economia spiegata facile è acquistabile in libreria oppure su economiaspiegatafacile.it da solo o – in super sconto – assieme al nuovo libro, economi/gram o, ancora su gingkoedizioni.it.



