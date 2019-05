BREXIT PARTY DI FARAGE. ESPLOSIONE ANCHE ALLE POLITICHE DOPO CHE ALLE EUROPEE

Il partito Brexit Party di Nigel Farage rischia di cambiare in modo permanente il panorama politico del Regno Unito, e non solo per il caso di elezioni europee, che sicuramente avranno luogo, ma che potrebbero non vedere i deputati sedersi a Bruxelles nel caso di exit a giugno.

Prima di tutto vediamo i dati per le elezioni europee:

Nelle europee il Brexit Party (ricordiamo, 3 settimane di vita) è già al primo posto, anzi può permettersi di lasciare un punto percentuale dopo l’entusiasmo iniziale. La sorpresa viene però da un sondaggio Opinium Poll che si occupa invece delle elezioni politiche generali:

UK (GB), Opinium poll: LAB-S&D: 28% (-5)

CON-ECR: 22% (-4)

BREXIT-EFDD: 21% (+4)

LDEM-ALDE: 11% (+5)

Greens-G/EFA: 6% (+2)

UKIP-ENF: 4%

SNP-PCY-G/EFA: 4% (-2)

ChUK-*/EPP: 4% +/- vs. 21-23 April 2019 Field work: 9-10 May 2019

Sample size: 2,004

➤ https://t.co/7gcpMz8djk pic.twitter.com/WsRzPirq5f — Europe Elects (@EuropeElects) May 11, 2019

UKIP, il precedente partito di Farage, non era mai riuscito a portarlo i parlamento. Al contrario Brexit si sta avvantaggiando anche nelle elezioni nazionali a scapito sia dei Laburisti sia dei Conservatori, ma anche a scapito di formazioni come i nazionalisti scozzesi del SNP. I remained duri e puri di ChangeUK invece sono relegati alla bassa classifica insieme a quello che resta di Ukip. Del resto chi vuole l’Unione europea ha già i Liberal Democratici, parte dell’Alde, che se ne fa di un partitino blariano?

Presto ci saranno delle elezioni in alcuni collegi e vedremo la vera forza di Brexit Party. Se questi sondaggi verranno confermati potrebbe esserci un vero cambiamento per la politica inglese, che ha tradito troppo le aspettative degli elettori. Una vera lezione di democrazia.



Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di Scenari Economici. ⇒ Iscrivetevi subito ⇐