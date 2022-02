BP vende la propria partecipazione del 20% in Rosfnet. I cinesi gongolano

Dopo giorni di intense pressioni da parte del governo britannico, il colosso energetico britannico BP Plc ha dichiarato che cederà la sua partecipazione del 19,75% nella compagnia petrolifera russa Rosneft, una drammatica inversione di tendenza dopo l’invasione russa dell’Ucraina. BP deteneva la sua partecipazione in Rosneft dal 2013. BP è il maggiore azionista privato di Rosneft, secondo la società russa.

Inoltre, l’amministratore delegato di BP Bernard Looney si dimetterà dal consiglio di Rosneft con effetto immediato. Allo stesso modo, l’altro direttore di Rosneft nominato da BP, l’ex amministratore delegato del gruppo BP Bob Dudley, si dimetterà dal consiglio.

Il presidente della BP Helge Lund ha dichiarato: “L’attacco della Russia all’Ucraina è un atto di aggressione che sta avendo tragiche conseguenze in tutta la regione. BP opera in Russia da oltre 30 anni, lavorando con brillanti partner russi. Tuttavia, questa azione militare rappresenta un cambiamento fondamentale. Ha portato il consiglio di BP a concludere, dopo un processo approfondito, che il nostro coinvolgimento con Rosneft, un’impresa statale, semplicemente non può continuare. Non possiamo più supportare i rappresentanti di BP che ricoprono un ruolo nel consiglio di Rosneft. La partecipazione di Rosneft non è più allineata al business e alla strategia di bp ed è ora decisione del consiglio di uscire dalla partecipazione di BP in Rosneft. Il consiglio di BP ritiene che queste decisioni siano nel migliore interesse a lungo termine di tutti i nostri azionisti“.

L’amministratore delegato di BP Bernard Looney ha aggiunto: “Come tanti, sono stato profondamente scioccato e rattristato dalla situazione che si sta verificando in Ucraina e il mio cuore va a tutte le persone colpite. Ci ha indotto a ripensare fondamentalmente alla posizione di bp con Rosneft. Sono convinto che le decisioni che abbiamo preso come consiglio non solo siano la cosa giusta da fare, ma siano anche nell’interesse a lungo termine di bp. La nostra priorità immediata è prenderci cura delle nostre grandi persone nella regione e faremo del nostro meglio per sostenerle. Stiamo anche esaminando come bp può supportare il più ampio sforzo umanitario”.

Bernard Looney è amministratore di Rosneft come uno dei due registi nominati dalla BP dal 2020. Bob Dudley è amministratore di Rosneft dal 2013.

Secondo il sito web di Rosneft, Putin presiede il consiglio, che include Looney così come i capi delle banche russe e altre entità che sono state soggette a sanzioni occidentali. L’organizzazione sostiene le arti e altre cause culturali, secondo il sito web, che afferma che gli amministratori servono volontariamente.

Nel dicembre 2021 Rosneft ha riferito che BP è “il principale investitore britannico nell’economia russa con un investimento totale di $ 18 miliardi”. La cifra oscilla in base al valore di Rosneft, che è stato martellato dal conflitto Russia-Ucraina e dalle sanzioni occidentali.

BP ha affermato che le dimissioni richiederanno a BP di modificare il trattamento contabile della sua partecipazione in Rosneft e, di conseguenza, prevede di segnalare un addebito non monetario sostanziale con i risultati del primo trimestre 2022, da segnalare a maggio. La società non ha fornito dettagli, ma ha affermato che il valore contabile dell’attività era di $ 14 miliardi.

E con la BP pronta a scatenare una svendita delle azioni già depresse, la prossima domanda, come osserva Jim Pickard, capo dei corrispondenti politici del FT, è “chi sarà l’acquirente ea quale prezzo”.

Qui, tutti gli occhi sono puntati su Pechino, che sarà felice di accaparrarsi beni russi a prezzi stracciati.



Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di Scenari Economici. ⇒ Iscrivetevi subito ⇐