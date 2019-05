Boris Johnson in Pole Position per sostituire Theresa May. Un Brexiter alla guida

Sono partite le scommesse su chi sostituirà Theresa May il 7 giugno. Questa voltaa la palla non puà restare in mano ad una remainer come il primo ministro uscente, che si è rivelata perfettamente inadatta alla situazione. Inoltre c’è il pericolo di elezioni e presentarsi con un candidato che disgusta l’elettorato è un po’ troppo controproducente.

Quindi vediamo chi, secondo gli scommettitori inglesi, è avanti nella corsa alla leadership dei conservatori, i Tories :

Tory leadership form guide and latest odds.

https://t.co/j2yy65GJLo pic.twitter.com/NcX7pTF72l — Ladbrokes Politics (@LadPolitics) May 24, 2019

Johnson guida la classifica con un ceerto distacco su Dominic Raab, seguiti quindi da Andrea Leadsom, la capogruppo che con le sue dimissioni ha dato il colpo di grazia alla May. Comunque Johnson appare di gran lunga il più probabile, nonostante la sua nota fama di gaffeur, o forse anche per quelle perchè, comunque, è il politico inglese più conosciuto, molto più del laburista Jeremy Corbyn e , fino a ieri, perfino di Farage:

La nomina di Johnson, un “Leaver”, uno che vuole lasciare, molto deciso sarebbe un buon colpo per il presidente americano Donald Trump,, che ha un ottimo rapporto anche personale con il politico inglese, al contrario di quanto avveniva con la May. Questo sarebbe anche utile al Regno Unito per rompere un certo isolamento. Non sarebbe per nulla una buona notizia per Bruxelles, perchè Johnson è un “Duro” che ha più volte espresso chiaramente la sua avversione per l’Unione e che fu tra i primi ad appoggiare chiaramente l’uscita.

Barnier, se resterà in carica (sappiamo che, avendo fallito su tutta la linea, è il preferito di Macron e dell’Alde alla guida della Commissione…..) si troverà una bella gatta da pelare. Non avremo più una postina che fa avanti – indietro Londra Bruxelles, anzi…e lipotesi Hard Brexit torna pure fra le possibili opzioni, insieme a accordo, elezioni politiche e secondo referendum.



Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di Scenari Economici. ⇒ Iscrivetevi subito ⇐