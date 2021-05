Borghi: sull’obbligo vaccinale libertà di voto, perchè troppo dubbio

Borghi è intervenuto sulla conversione del DL 44, che contiene anche l’obbligo vaccinale per i lavoratori del settore sanità. In questo caso Claudio Borghi chiede per tutti la libertà di voto, perchè si tratta di un obbligo troppo forte dal punto di vista delle libertà personali. Nel mondo solo due stati han messo l’obbligo vaccinale per il personale medico, uno è l’Italia e l’altro è il Costa Rica. Potremmo parlare di due repubbliche delle banane, se non fosse che il Costa Rica potrebbe averne a male.

Apposta perchè questo obbligo è limitante delle libertà personali del personale sanitario, senza un particolare senso, bisogna dare libertà di voto sulla materia, come ha fatto alla Lega.

Al temine vi saranno 43 voti contrari di cui 27 dell Lega 7 di FdI e gli altri di varie componenti del misto

Ringraziamo Inriverente e buon ascolto



