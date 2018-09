BORGHI: “STANDO NEL 3% AVVIAMO TUTTI I PROGRAMMI DEI GIALLOVERDI”

Mitico duello Borghi (Lega) e Boccia (PD) a Omnibus La7.

Claudio spiega dove il governo prenderà i soldi per i suoi programmi:

“non sforeremo il 3% poichè vorremmo evitare di rovinare tutto il nostro surplus commerciale con l’estero traformandolo in deficit estero; vogliamo la crescita ma non possiamo spingere troppo ossia oltre il limite in cui le scarpe anzichè quelle delle marche poi si trasformano in scarpe estere; sappiamo con certezza che, stando entro il 3%, avviamo tranquillamente tutti i nostri programmi senza mandare in deficit i nostri conti con l’estero”

BORGHI

Gli risponde per le rime il parlamentare piddino:

“questa è una scusa che i gialloverdi hanno inventato per non oltrepassare il 3%…ma dai Borghi….siete vergognosi…si sa che servono 75 miliardi per fare il programma … lo ha detto la commissione bilancio”

BOCCIA

A quel punto Claudio, da buon economista, preso atto del fatto che Boccia non ha la più pallida idea di cosa sia l’external compact, stampa un bel sorriso al suo avversario e gli spiega che passando dall’1.6 al 2.7 abbiamo quasi 20 miliardi a disposizione senza neanche aver cercatp una sola copertura; se poi cresce il PIL quel 2.7 doventerà meno ..faremo 2? 1.9? Non lo so … ma così funziona la matematica”.

Meno male che il PD va verso l’estinzione di massa!

Ad maiora.