Borghi: l’errore sui dati di Draghi erano casuali o voluti?

Claudio Borghi interviene sui dati diffusi dal presidente Draghi nella recente conferenza stampa. Sulle ultime misure anti covid, che erano vecchi e non corretti, tali da mostrare una situazione non vera, cioè che il problema del covid sia costruito solo dai non vaccinati, e comunque non adeguati a prendere delle decisioni ora. Degli errori talmente evidenti per cui perfino noi ce ne siamo accorti. Claudio Borghi si fa una domanda molto chiara: i dati sono sbagliati per superficialità, oppure sono stati dati sbagliati apposta per poter confondere la gente e confermare delle tesi pre convenzionati? Secondo Borghi i dati sono stati dati sbagliati proprio perché dovevano sostenere un’idea preconcetta di Locatelli e del CTS, appoggiata da una parte del governo.

Il problema in Italia è proprio questo. In Italia nessuno, o pochissimi, ha il coraggio di leggere i dati per quello che sono e non solo nella sanità, ma anche in economia. Per cui si continuano a fare delle scelte sbagliate, sempre.

