Bitcoin perde 20.000 dollari in dieci giorni: la trappola della liquidità e l’illusione degli ETF

La sbornia post-elettorale è durata appena lo spazio di una notte. Il 4 novembre 2026 Bitcoin toccava il picco locale di 81.000 dollari; dieci giorni dopo, nella notte tra il 14 e il 15 novembre, il prezzo è precipitato fino a 61.900 dollari. Una caduta superiore al 20%, che ha riportato le quotazioni ai minimi di metà luglio prima di un modesto rimbalzo tecnico intorno a 64.000 dollari.

Cosa è successo davvero? Quando la marea della liquidità si ritira, si scopre chi stava nuotando senza costume. E il costume, in questo caso, era costituito da una montagna di debito a leva e dall’illusione che i grandi fondi di Wall Street avrebbero comprato all’infinito.

La tenaglia macroeconomica: inflazione calda e disoccupazione ai minimi

Il primo colpo, quello decisivo, è arrivato dall’economia reale americana. I dati ufficiali fotografano una situazione ben lontana da quella recessione che avrebbe convinto la Fed a stampare nuova moneta.

Occupazione di ferro: Il tasso di disoccupazione negli Stati Uniti è rimasto inchiodato al 4,10% a ottobre. Un mercato del lavoro così tirato sostiene i salari e impedisce il raffreddamento dei prezzi.

Inflazione che risale: L’indice dei prezzi al consumo (CPI) di ottobre è salito dello 0,4% su base mensile, portando il dato tendenziale al 3,7%. Siamo lontanissimi dal target del 2%.

Con un intervallo dei tassi Fed già fermo al 3,75%–4,00%, i mercati hanno improvvisamente capito che alla riunione di dicembre arriverà un rialzo di almeno 25 punti base, se non di mezzo punto percentuale.

I rendimenti dei titoli di Stato USA a breve termine sono volati, trascinando al rialzo il dollaro. Per un gestore di fondi, la domanda diventa brutale: perché rischiare su un asset privo di cedola come Bitcoin, quando un Treasury decennale garantisce rendimenti reali certi e privi di rischio emittente?

Il corto circuito degli ETF spot: come funziona il disinvestimento

La narrazione dominante voleva gli ETF spot come il pilastro indistruttibile della domanda. In realtà, si sono rivelati un eccezionale acceleratore del ribasso.

Un ETF spot non compra derivati cartacei: deve detenere Bitcoin fisici nei propri forzieri a garanzia delle quote emesse. Quando gli investitori istituzionali decidono di uscire e vendono le loro quote di ETF, scatta il meccanismo del riscatto (redemption):

L’investitore vende la quota del fondo sul mercato azionario. L’intermediario autorizzato (Authorized Participant) ritira le quote e chiede all’emittente il rimborso in contanti. Il fondo (come IBIT di BlackRock) è obbligato a vendere immediatamente sul mercato spot i Bitcoin corrispondenti.

Tra il 5 e il 13 novembre gli ETF spot americani hanno registrato sette giorni consecutivi di deflussi netti per 1,91 miliardi di dollari, che salgono a quasi 3 miliardi se contiamo da fine ottobre. Questa valanga di vendite forzate si è riversata direttamente sui registri degli ordini, spazzando via il supporto dei compratori.

Indicatore di Mercato Dato Rilevato Impatto Diretto Deflussi netti ETF (settimana) -1,91 miliardi $ Vendita diretta di BTC fisici a mercato Deflussi complessivi da fine ottobre ~3,00 miliardi $ Ritiro massiccio della liquidità istituzionale Liquidazioni totali 24 ore 1,9 – 2,0 miliardi $ Chiusura forzata di contratti derivati Liquidazioni specifiche su BTC 750 – 774 milioni $ Crollo a valanga oltre la media mobile a 200 giorni

Il macello della leva e la fuga verso l’intelligenza artificiale

Al ritiro dei grandi investitori si è sommato il crollo della speculazione retail. Migliaia di trader avevano aperto posizioni al rialzo (long) indebitandosi fino al collo.

Quando il prezzo ha rotto al ribasso la media mobile a 200 giorni (posta a 73.000 dollari), gli algoritmi delle piattaforme di scambio hanno liquidato automaticamente le posizioni in perdita. In sole 24 ore sono stati polverizzati circa due miliardi di dollari di contratti futures, per oltre l’85% posizioni rialziste. Una vendita forzata che genera altra vendita forzata.

A peggiorare il quadro hanno contribuito altri tre fattori contingenti:

Politica americana: Le elezioni di metà mandato del 3 novembre hanno consegnato Camera e Senato ai Democratici, congelando le promesse di deregolamentazione totale tanto sbandierate.

Le elezioni di metà mandato del 3 novembre hanno consegnato Camera e Senato ai Democratici, congelando le promesse di deregolamentazione totale tanto sbandierate. Fuga verso l’AI: Il settore tecnologico vive una rotazione violenta: l’imminente collocamento in borsa (IPO) di Anthropic ha drenato capitali ad alto rischio dal mondo crypto verso l’intelligenza artificiale.

Il settore tecnologico vive una rotazione violenta: l’imminente collocamento in borsa (IPO) di Anthropic ha drenato capitali ad alto rischio dal mondo crypto verso l’intelligenza artificiale. Fiducia minata: Gli strascichi del colossale attacco hacker ai danni di Binance del 29 ottobre (6,3 miliardi di dollari volatilizzati) continuano a pesare come un macigno sul clima generale.

La situazione è abbastanza chiara: quando il costo del denaro sale e l’economia reale assorbe risorse, la finanza speculativa non può creare valore dal nulla, ma solo redistribuire le perdite di chi arriva per ultimo. Nello stesso tempo BTC si è rivelato un’entitià economica dalle nove vite, come i gatti. Molti parlerano di un crash, ma sarà sufficiente un cambiamento di marcia nell’inflazione e un po’ più di liquidità sul mercato per vedere le cose cambiare.