BITCOIN: ALTRO SALTINO IN CRESCITA, QUALI SONO LE POSSIBILI CAUSE?

Bitcoin torna a dare delle buone speranze ai suoi investitori. Superando gli 8600 dollari a BTC siamo tornati ai valori dell’inizio di maggio 2018. Sembra che un Annus Horribilis si possa considerare alle spalle, ma sarà veramente così? Intanto vediamo i dati da Coinmarketcap:

Siamo tornati al livello di metà maggio 2018, Cypto winter , l’inverno delle criptovalute è chiuso ?

Vediamo cosa accadde nel 2016 a cavallo della Brexit. Se ricordiamo bene prima del giorno del voto vi fu una forte incertezza sui mercati finanziari, a causa dei sondaggi contrastanti e sul filo del rasoio fra Remain e Leave. In quei giorni BTC crebbe, relativamente all’epoca, in modo interessante, salvo poi precipitare il giorno della votazione, quando i dati teorici divennero realtà:

Oggi le tensioni provengono dal’incertezza, enorme, derivante dalla guerra commerciale USA – Cina, che ha avuto delle fortissime conseguenze anche su diverse aziende cinesi. Anche se il mining è stato messo sotto accusa, non è un illegale possedere BTC ed anche vi sono notizie di pagamento di premi per gli scambi OTC, Over the Counter. In una situazione in cui il dollaro è “Scarso” in Cina per il retail, perchè utilizzato per tenere lo Yuan tendenzialmente svalutato, agli investitori trovano interessante investire in BTC considerato a questo punto un bene rifugio. Attenzione che però una soluzione degli scontri commerciali fra Pechino e Washington potrebbe portare ad un ritracciamento nel valore della criptovaluta.

Chiaramente poi ci sono altri fattori che muovono BTC:

a) la speculazione sempre viva ed alimentata dalla liquidità sul mercato;

b) l”uso maggiore , che comunque lentissimamente cresce;

c) L’uso maggiore in settori specifici in forte sviluppo, come la marjuana legale;

Il fatto che la crescita sia legata ad un fenomeno legato solo a BTC e molto speculativo si può anche ricavare dalla crescita della dominanza di BTC nell’ultimo mese:

Tutto questo da un lato spiega la crescita, ma, dall’altro la rende fragile. Ci vorranno anni prima che la base d’uso delle criptovalute sia tale da permettere una minore volatilità. Fino ad allora ad ogni crescita può corrispondere una decrescita.

Per il nostro canale critpo su Telegram: https://t.me/TWOCBLConsulting



Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di Scenari Economici. ⇒ Iscrivetevi subito ⇐