Bill Gates è un pessimo vicino da casa…

Mentre Bill Gates affronta la sua pomposa missione di vaccinare il mondo intero, a quanto pare ha problemi a mantenere la pace a casa sua. Secondo i vicini di Gates, la villa fronte oceano del miliardario da 43 milioni di dollari a San Diego è diventata un ” Grosso fastidio”.

La villa, acquistata prima che Bill e l’ex moglie Melinda divorziassero, è rimasta con il boss di Microsoft dopo il divorzio e Bill l’ha demolita per ricostruirla come nido personale, secondo il New York Post.

La tenuta, che in precedenza era composta da 3,5 bagni e 6 camere da letto distribuite su 540 metri quadrati, è stata “completamente demolita”, secondo il rapporto. Gates sta ricostruendo la proprietà da zero.

“Stanno lavorando 24 ore su 24 per farlo”, ha detto una fonte al NY Post.



Sono stati già aggiunti due strati di protezione antiproiettile adatti al vita nei sobborghi di Los Angeles, mentre Gates sta supervisionando direttamente la . La costruzione del progetto è iniziata circa 3 mesi fa, nonostante fosse stata acquistata quasi 2 anni fa, nel marzo 2020, intorno all’inizio della pandemia di Covid.

I vicini dicono che Gates “Quando viene, controlla la casa, esce, ispeziona e controlla la casa“,

Peccato che i vicini non sono così contenti dei lavori di ristrutturazione e chi abita vicino parla di un “Enorme fastidio” portato da questi lavori lunghi e inutili.

Un vicino ha detto: “Fanno molto rumore, il mio bambino non riesce a dormire. È diventato un vero problema per l’intero quartiere“.

Solitamente i lavori nel quartiere ottengono autorizzazioni molto brevi, proprio perché distrubano fortemente il vicinato, ma se hai un patrimonio di 134 miliardi di dollari hai gli strumenti per far fare alle amministrazioni locali un po’ quello che vuoi.

“La casa che hanno acquistato era in condizioni immacolate, non si capisce perchè l’abbia demolita”, ha detto un agente immobiliare. Probabilmente perchè se no non sa che farsene dei soldi.



