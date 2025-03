Bayer cade in borsa, dopo aver perso una causa da 2 miliardi di euro sul Glifosato

La vicenda del Glifosato, l’erbicida prodotto dalla Monsanto, poi assorbita dalla Bayer, All’inizio delle contrattazioni di lunedì questa vicenda sta ancora affossando le quotazioni del colosso chimico tedesco.

Oggi le azioni erano quotate a 22,50 euro, il sette per cento in meno rispetto a venerdì. Gli investitori temono le pesanti conseguenze di una sentenza recentemente emessa in gerogia, oltre ad altre cause che sono ancora in corso e che potrebbero costare miliardi.

Nel fine settimana, una giuria dello Stato americano della Georgia ha ordinato a Bayer di pagare circa 2,1 miliardi di dollari (1,9 miliardi di euro) a un querelante he sosteneva di aver contratto il cancro a causa del diserbante glifosato. Si tratta di una delle somme più alte nella storia dei contenziosi sul glifosato fino ad oggi.

Bayer intende agire in giudizio contro la sentenza. È molto probabile che la somma venga ridotta in modo significativo. Tuttavia, cresce la pressione sull’azienda affinché trovi finalmente una soluzione ai miliardi di euro di costi legali causati dal glifosato.

La società ha già risolto circa 150 mila cause a fine 2024 pagando collettivamente ben 11 miliardi di dollari in risarcimento, ma si tratta solo di una parte del totale delle cause contro la società tedesca. Precedentemente singole cause erano già state concluse pagando miliardi di dollari di risarcimento

Il problema è semplice: i rischi legati al glifosato sono in aumento. Due anni fa, 55.000 cause non erano ancora state risolte in via extragiudiziale e attendevano il processo. Attualmente sono già 67.000, un numero che non sarà facile chiudere con accordi concordati fra le parti. Questo moltiplica il rischio di sentenze potenzialmente devastanti.

L’azienda sta ora portando avanti diverse strategie, che però sono lunghe e rischiose e potrebbero portare a un altro accordo di miliardi. Questi quattro punti mostrano lo stato attuale dell’onere del glifosato di Bayer e come l’azienda intende liberarsene.

L’ultima sentenza è stata pesantissima e prevede 65 milioni di dollari di danni compensativi e la cifra esorbitante di 2 miliardi di dollari di danni punitivi: un chiaro rimprovero al continuo rifiuto della Bayer di assumersi la responsabilità dei pericoli del glifosato.

Nel New Jersey gli avvocati di varie parti stanno cercando di raggiungere un accordo che, comunque sarà multimiliardario. La società ha accantonato 5,9 miliardi di dollari per le spese future per i rimborsi del Glifosato, ma, a fronte delle ultime decisioni, questa cifra risulta, francamente, ridicola.

Ecco il perché della caduta in borsa del titolo azionario che attualmente capitalizza 21,8 miliardi di euro in borsa. Per spiegarci chiaramente, bastano una dozzina di cause simili per far azzerare la società, e le querele presentate sono 60 mila…