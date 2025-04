B21 Raider/Cerberus: un aereo così avanzato, e così costoso, da mangiarsi l’utile della Northrop

Northrop Grumman ha attribuito la responsabilità del calo del 49% dei profitti nel primo trimestre ai costi di produzione più elevati del suo bombardiere stealth B-21 Raider . Non è la prima batosta finanziaria per il B-21, dato che all’inizio dello scorso anno il produttore aveva già annunciato una perdita di quasi 1,2 miliardi di dollari sul programma.

L’ultima notizia arriva mentre i funzionari dell’aeronautica militare statunitense dichiarano la necessità di 145 bombardieri stealth per far fronte alle crescenti minacce alla sicurezza degli Stati Uniti. Attualmente, il programma prevede la produzione di 100 velivoli ad ala volante, il che sarebbe una buona notizia, in altre circostanze.

Annunciando oggi i risultati del primo trimestre, Northrop Grumman ha confermato il significativo calo dei profitti e il mancato raggiungimento delle aspettative di vendita a causa dei cambiamenti nel programma B-21. In risposta alla notizia, le azioni della società sono scese del 10% nelle contrattazioni pre-mercato.

Un B-21 Raider effettua dei test di volo dalla base aerea di Edwards, in California. U.S. Air Force

In precedenza, Northrop Grumman aveva già dichiarato di prevedere una perdita su ciascuno dei primi cinque lotti di produzione iniziale a basso tasso (LRIP). In base ai termini del contratto a prezzo fisso firmato nel 2015, la società deve coprire i costi che superano una certa soglia sui velivoli LRIP.

Complessivamente, le vendite di Northrop Grumman nel primo trimestre sono state pari a 9,47 miliardi di dollari, con un calo del 7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il dato è anche inferiore alla media di 9,92 miliardi di dollari prevista dagli analisti, secondo quanto riportato da Reuters .

L’utile netto si attesta ora a 481 milioni di dollari, con un utile per azione di 3,32 dollari, rispetto ai 944 milioni di dollari registrati un anno fa, che avevano portato a un utile per azione di 6,32 dollari.

Il fattore principale delle perdite è stato il colpo di 477 milioni di dollari subito dal programma B-21.

A seguito di un precedente onere ante imposte di 1,56 miliardi di dollari annunciato nel gennaio 2024 , le perdite totali sul programma B-21 ammontano ora a oltre 2 miliardi di dollari.

In una teleconferenza, Kathy Warden, presidente, amministratore delegato e direttore generale di Northrop Grumman, ha spiegato come i maggiori costi di produzione siano stati causati dagli sforzi dell’azienda per aumentare la produzione del bombardiere stealth.

La perdita ante imposte di 477 milioni di dollari è stata “in gran parte correlata ai maggiori costi di produzione” del B-21, “derivanti principalmente da una modifica del processo che abbiamo apportato per consentire un aumento del ritmo di produzione, nonché dall’aumento dei costi previsti per i materiali, alcuni dei quali sono legati agli impatti macroeconomici sui prezzi dei materiali”, ha affermato Warden.

Per quanto riguarda gli impatti macroeconomici, che includono un’inflazione superiore alle attese e altri fattori economici più generali, Warden ha affermato che ciò era “legato alla quantità di materiali di approvvigionamento generale, nonché al prezzo”. Ha ammesso che l’azienda aveva “sottovalutato il consumo di entrambi i materiali e l’aumento dei prezzi che stiamo osservando”.

Warden ha aggiunto che, pur essendo “delusa” da questo impatto finanziario, la società continua “a compiere progressi concreti nel programma, dimostrando gli obiettivi di prestazione attraverso i test, e stiamo procedendo con i primi due lotti di produzione con un significativo bagaglio di conoscenze alle spalle. Siamo pronti a consegnare all’Air Force questo deterrente strategico altamente performante nel corso del trimestre”.

I dettagli su come Northrop Grumman abbia modificato il processo di produzione del B-21 non sono stati resi noti. Warden ha osservato che i fattori determinanti “erano legati a un cambiamento di processo, e che tale cambiamento supporta […] l’accelerazione dei ritmi di produzione”.

Per questo motivo, ha affermato Warden, “si tratta di un cambiamento molto definito, che ora comprendiamo e dal quale abbiamo tratto insegnamenti, e non è qualcosa che dovremo ripetere”.

In effetti, Northrop Grumman afferma che sta subendo un impatto finanziario ora, in modo da essere in una posizione migliore per aumentare la produzione fino a raggiungere i quantitativi necessari a pieno regime.

Inoltre, Warden ha ribadito che l’azienda avrebbe la capacità di aumentare la produzione “oltre la quantità prevista dal programma, cosa che noi e il governo abbiamo ritenuto importante per garantire la flessibilità necessaria a supportare gli scenari che stanno valutando, al fine di aumentare l’attuale ritmo di produzione”.

Sebbene Northrop Grumman non preveda di subire un altro impatto finanziario di questo tipo sul bombardiere stealth, Warden ha affermato che “rimangono sia rischi che opportunità per il programma mentre completiamo i primi cinque LRIP”.

Quindi, una volta avviata la produzione a pieno regime, il programma B-21 dovrebbe diventare molto redditizio per l’azienda.

Tuttavia, tale traguardo è ancora lontano.

Il primo B-21 ha effettuato il suo volo inaugurale dagli stabilimenti della Northrop Grumman presso lo Plant 42 dell’Air Force a Palmdale, in California, alla base di Edwards il 10 novembre 2023. Il bombardiere, che ora è stato soprannominato “Cerberus”

A questo punto, Northrop Grumman sta lavorando per completare la fase di sviluppo ingegneristico e manifatturiero (EMD) (quella che in italiano si chiamerebbe industrializzazione) del programma, con l’azienda che sta ora effettuando “test che dimostrano il raggiungimento degli obiettivi del velivolo attraverso le tappe fondamentali dei test di prestazione”, ha spiegato Warden. “E il governo ha rilasciato informazioni man mano che procediamo con il programma di test per contribuire a garantire la trasparenza e dimostrare che il velivolo sta funzionando in linea con le prestazioni del modello e gli obiettivi dei test“.

Con l’LRIP ora in corso, Northrop Grumman sta lavorando ai primi due lotti di produzione a basso tasso, ma ha anche avviato la produzione di componenti a lungo termine attraverso il lotto quattro.

”Abbiamo acquisito una buona esperienza nella costruzione del velivolo”, ha aggiunto Warden. “Man mano che abbiamo avanzato nel processo di costruzione, abbiamo deciso, in collaborazione con l’Air Force, di ridurre i rischi durante il passaggio al programma ufficiale, che avverrà alla fine del LRIP, e persino di posizionarci ora in modo da superare il programma ufficiale. I cambiamenti di produzione e i costi associati di cui abbiamo parlato in questo trimestre sono il risultato di quanto appreso durante il processo di scalabilità”.

L’impatto finanziario odierno per Northrop Grumman relativo al B-21 arriva a poco più di un anno dalla divulgazione di una perdita di quasi 1,2 miliardi di dollari sul programma.

All’epoca, la perdita era stata attribuita in gran parte a “un cambiamento nelle nostre ipotesi relative al finanziamento per mitigare l’impatto delle perturbazioni macroeconomiche sulla fase LRIP del programma e ai costi di produzione previsti più elevati che riflettono le recenti negoziazioni con i fornitori e la nostra esperienza nel completamento del primo velivolo”.

Già nel 2023 erano stati lanciati avvertimenti sulla possibilità di una perdita importante sul B-21, che avrebbe potuto raggiungere 1,2 miliardi di dollari. Da allora, questa previsione si è rivelata molto accurata.

“Attualmente stiamo pianificando una redditività pari a zero” sul B-21, aveva dichiarato Warden durante un’altra conference call sui risultati finanziari nell’ottobre 2023 .

Da parte sua, l’Air Force ha rivelato poco sui costi del programma B-21. Al momento della presentazione pubblica del Raider nel dicembre 2022 , il costo complessivo del programma era fissato a 203 miliardi di dollari nell’anno fiscale 2019, con “25,1 miliardi di dollari per lo sviluppo, 64 miliardi di dollari per la produzione e 114 miliardi di dollari per 30 anni di manutenzione e gestione di una flotta di 100 bombardieri”, secondo un rapporto di Bloomberg .

Tuttavia, questa cifra sembra destinata a cambiare, dato che l’Air Force sta indicando sempre più chiaramente l’intenzione di acquistare fino a 145 B-21. Ciò avrebbe ovviamente un impatto sul costo totale del programma e sul costo unitario di ciascun bombardiere.

Il mese scorso, il generale Anthony J. Cotton, capo del Comando Strategico degli Stati Uniti, ha nuovamente richiesto 145 B-21, secondo quanto riportato dalla rivista Air & Space Forces Magazine. Cotton ha anche chiesto una rivalutazione del numero previsto di missili da crociera AGM-181 Long Range Stand-Off (LRSO) con testate nucleari e che l’Air Force “presti attenzione” ai progressi del programma di aggiornamento del B-52J .

“In qualità di cliente, vorrei vedere un aumento dei ritmi” di produzione del B-21, ha affermato Cotton, sottolineando che il ritmo di produzione attualmente previsto era stato pianificato ‘quando il contesto geopolitico era leggermente diverso da quello attuale’.

Resta da vedere se le speranze dell’Aeronautica Militare e del Congresso di vedere il B-21 come un programma di acquisizione modello si concretizzeranno nella realtà.

Non c’è dubbio, tuttavia, che il B-21 sia un programma di enorme importanza, incaricato di sostituire i bombardieri stealth B-2 Spirit e i B-1B Lancer ad ala oscillante. Il B-21 sarà anche una parte fondamentale della triade di deterrenza nucleare dell’esercito statunitense per gli anni a venire e introdurrà nuove e preziose capacità che vanno ben oltre i tradizionali ruoli dei “bombardieri” e ne è una versione più avanzata di quasi due generazioni.

Sebbene le perdite rese note oggi da Northrop Grumman siano una cattiva notizia nel breve termine, l’azienda è fiduciosa che, una volta mitigati gli elevati costi di avvio previsti e con l’aumento della produzione, il programma diventerà altamente redditizio. Altrimenti questo programma avanzatissimo rischia di essere un disastro commerciale epico.