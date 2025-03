Avvistato ancora i misterioso J36, caccia di sesta generazione cinese

Il più grande dei due nuovi caccia stealth cinesi senza coda ha volato di nuovo ed è stato avvistato e fotografato, come riporta TWZ. È solo la seconda volta che se ne ha testimonianza in volo, la prima risale al 26 dicembre, presumibilmente durante il suo volo inaugurale.

Quel giorno i due nuovi caccia pesanti di Pechino, mai visti prima, sono stati fotografati e registrati in cielo.

Le ultime immagini del volo di prova offrono una nuova visione del massiccio jet tattico, con tanto di video, e la sua apparenza da mezzo extraterrestre:

The CAC J-36 has made its second test flight. This time, it flew solo no chase plane accompanying China’s 6th generation fighter jet.#J36 #China #StealthFighter pic.twitter.com/Yw57kBLXRU — International Defence Analysis (@Defence_IDA) March 17, 2025

L’aereo visto oggi è stato ufficiosamente soprannominato “J-36”. Costruito dalla Chengdu Aircraft Corporation, è stato avvistato per la prima volta in volo dallo stabilimento dell’azienda nella sua omonima città. Dopo aver esaminato le immagini satellitari di Planet Labs, è chiaro che tra novembre e dicembre dell’anno scorso è stato eretto sulla linea di prova di volo un riparo in grado di contenere la grande apertura alare dell’aereo.

Ciò consente di preparare il velivolo per il volo e di eseguire i controlli finali con un tempo minimo di esposizione ai curiosi e ai satelliti. Inoltre, tiene il jet al riparo dalle intemperie, il che sarà importante per il proseguimento dei test. Il nuovo shelter fa parte di una linea di 10 shelter più piccoli che vengono utilizzati per ospitare gli aerei da combattimento esistenti, come i J-10 e i J-20 che vengono prodotti nello stabilimento.

Ora ci sono le prime immagini che mostrano chiaramente la silhouette, anche se bisogna valutare se qualcuno non sia stata modificata per trarre in inganno gli esperti occidentali.

Prima di tutto, c’è la vista laterale che si vede sotto, che ci dà un’occhiata migliore all’ingresso dorsale e al tettuccio. Si tratta di due caratteristiche uniche del tipo. Il tettuccio è molto simile alla linea di stampo superiore della fusoliera anteriore. L’idea che questo aereo sfrutti un concetto di posti a sedere affiancati per l’equipaggio rimane forte, soprattutto in considerazione della sezione del muso molto ampia. Inoltre, abbiamo ulteriori prove del fatto che la presa d’aria dorsale utilizza un progetto di ingresso supersonico senza deviatore (DSI) , con la gobba prominente e l’area superiore inclinata in avanti vista in questa foto di profilo.

In secondo luogo, abbiamo ottenuto la foto qui sotto del J-36 in triplo motore a getto, o comunque il triplo ugello, durante le operazioni terminali (in virata o in decollo). Si tratta di uno spettacolo impressionante e unico, poiché la disposizione dei tre motori del jet è certamente esotica per gli standard dei jet tattici. In questa immagine si vedono anche i grandi timoni gemelli del J-36 su ciascuna ala.

Potete leggere tutte queste caratteristiche e molto altro nella nostra analisi originale e molto approfondita del J-36 e degli altri caccia cinesi di nuova generazione qui .

Come per quasi tutti i nuovi dispositivi militari cinesi di grande interesse, la qualità e la quantità di immagini “trapelate” che li ritraggono in fase di test aumenterà con l’inizio delle prove.