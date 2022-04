Australia: il primo ministro Morrison convoca le elezioni anticipate, e rischia di andare a casa

Il primo ministro australiano Scott Morrison ha indetto le elezioni federali per il 21 maggio domenica, lanciando una battaglia per rimanere al potere dopo tre anni scossi da inondazioni, incendi e una gestione della pandemia di Covid-19 che ha causato molte polemiche e proteste.

Il governo conservatore di Morrison sta lottando per conquistare i 17 milioni di elettori australiani, rimanendo indietro rispetto al partito laburista di opposizione in una serie di sondaggi d’opinione, nonostante presieda un’economia in ripresa con un tasso di disoccupazione del 4%, basso da 13 anni.

“È una scelta tra un futuro forte e uno incerto. È una scelta tra un governo che conosci e un’opposizione laburista che non conosci”, ha detto Morrison in una conferenza stampa a Canberra. Però quando conosci bene il certo l’incerto comunque appare migliore.

I sondaggi mostrano che gran parte dell’elettorato diffida del leader 53enne, che si presenta come un tipico padre di famiglia australiano e non ha paura di pubblicizzare la sua fede cristiana pentecostale. Il suo avversario sarà il leader del partito Laburista è Anthony Albanese, 59 anni, di origine chiaramente italiane.

Albanese ha iniziato la corsa alle urne di sei settimane spingendo un messaggio di ottimismo positivo contrapposti ai lividi attacchi del governo conservatore.

“Sta partecipando a una campagna elettorale, in cui il suo vice primo ministro ha detto che è un ipocrita e un bugiardo”, ha detto Albanese ai media a Sydney.

“Possiamo e dobbiamo fare di meglio. La pandemia ci ha dato l’opportunità di immaginare un futuro migliore e il Labour ha le politiche e i piani per plasmare quel futuro”.

Un recente sondaggio di Newspoll ha mostrato che il Labour guida la contesa con il 54% dei voti contro il 46% dei Liberal-Conservatori.

Vedremo se poi la base elettorale premierà l’atteggiamento draconiano di Morrison nell’applicazione del lockdown durante il covid-19 che così tante manifestazioni e polemiche ha causato in Australia.



Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di Scenari Economici. ⇒ Iscrivetevi subito ⇐