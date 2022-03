Audi colpita dalla guerra in Ucraina. Mancano i pezzi

Audi è l’ultima casa automobilistica a rivelare di essere stata colpita dal caos globale in corso che contribuisce a una catena di approvvigionamento già esaurita. La casa automobilistica ha affermato che il suo stabilimento di Gyor, nell’Ungheria occidentale, sta attualmente affrontando carenze a causa della sua “dipendenza dai fornitori di componenti nell’Ucraina dilaniata dalla guerra”, secondo Bloomberg . “Samo consci dei problemi di fornitura e i nostri fornitori stanno cercando una soluzione per normalizzare la fornitura di parti”, ha detto la società al sito di notizie ungherese Telex.

Lo stabilimento dell’azienda in Ungheria era responsabile della produzione di 1,62 milioni di motori e 171.015 auto nel 2021, secondo Bloomberg. La volatilità geopolitica arriva poche settimane dopo il sospiro di sollievo dei responsabili logistici del settore che ritenevano si fosse superato il picco della crisi. “Pensavamo di uscire dai problemi della pandemia e non abbiamo esperienza sull’ambiente bellico”, ha dichiarato l’amministratore delegato di AP Moller-Maersk Soren Skou in un’intervista televisiva a Bloomberg all’inizio di febbraio. “Ci attendiamo una prima metà del 2022 piuttosto forte, e quindi ci aspettiamo quella che chiamiamo una normalizzazione all’inizio della seconda metà”, ha detto Skou.

Ciò su cui siamo sicuri che non stesse puntando, tuttavia, era una nuova interruzione per il commercio globale. Ora, il conflitto Russia/Ucraina sta nuovamente ostacolando l’industria dei semiconduttori con problemi, come abbiamo scritto questa settimana. Aziende poco conosciute come l’ucraina Cryoin svolgono un ruolo importante nella produzione globale di semiconduttori, ha osservato Wired questa settimana. Questa società , ad esempio, produce il gas neon utilizzato per alimentare i laser che creano modelli sui chip. Fornisce a Stati Uniti, Europa, Giappone, Corea, Cina e Taiwan – e gli effetti a catena dell’interruzione della sua fornitura “possono essere avvertiti in tutto il mondo”, afferma il rapporto. La direttrice dello sviluppo aziendale Larissa Bondarenko ha detto a Wired che la produzione si è interrotta dopo l’invasione della Russia lo scorso giovedì. “Abbiamo deciso che [i nostri dipendenti] dovrebbero rimanere a casa per i prossimi due giorni fino a quando la situazione non sarà più chiara, per assicurarci che tutti siano al sicuro”. Ovviamente ora non si sa quando potranno tornare a casa.

Piccolo aneddoto o ciliegina sulla torta, meno di un mese fa, ovvero il 16 febbraio, la nave mercantile con un carico di vetture Porsche è andata in fiamme e alla deriva nell’oceano Atlantico, non lontano dall’isola di Faial nell’arcipelago delle Azzorre. Il cargo era lungo quasi 200 metri, largo più di 32 metri e poteva trasportare 5.232 auto. Aveva a bordo 3.965 auto del gruppo Volkswagen tra cui 1.100 Porsche, 189 Bentley, oltre a un numero imprecisato di Audi e Lamborghini.

Quando la sfiga ci vede benissimo.



Grazie al nostro canale Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli di Scenari Economici. ⇒ Iscrivetevi subito ⇐