Attacco alle Poste francesi: rubati i dati di 22 milioni di cittadini. La digitalizzazione forzata mostra il conto

Un’altra falla gigantesca si apre nei sistemi informatici d’Oltralpe, mettendo a nudo la fragilità delle infrastrutture digitali europee. Maileva, società controllata dal gruppo statale La Poste, ha subito un massiccio attacco informatico che ha portato al furto dei dati personali di 22 milioni di cittadini. Si tratta di quasi un terzo della popolazione francese, in quella che si configura come una delle più gravi violazioni della privacy mai registrate nel Paese.

L’intrusione risale alla metà di settembre, ma la notizia è emersa solo ora attraverso una comunicazione ufficiale all’agenzia AFP. La società ha già avvisato il garante della privacy francese (CNIL) e sporto denuncia, facendo scattare un’inchiesta giudiziaria. Resta però il fatto che per due mesi milioni di persone sono rimaste all’oscuro del furto subito.

Maileva non è un’azienda qualunque: fa parte del colosso digitale Docaposte e gestisce l’invio di corrispondenza riservata per oltre 70.000 tra piccole e medie imprese (PMI) e aziende di media dimensione. Dal suo portale transitano ogni anno circa 180 milioni di documenti delicatissimi: buste paga, fatture, raccomandate e convocazioni societarie.

I pirati informatici hanno messo le mani su un archivio sterminato composto da nomi, cognomi e indirizzi postali completi dei destinatari delle aziende clienti.

Potrebbe sembrare un bottino secondario rispetto ai codici bancari, ma nell’economia reale questi dati valgono oro per il crimine organizzato:

Permettono di costruire truffe mirate e credibili (il cosiddetto phishing d’autore), fingendosi fornitori o datori di lavoro.

Espongono le PMI a enormi danni d’immagine e al rischio di contenziosi con i propri clienti o dipendenti.

Alimentano il mercato nero dei furti d’identità, rendendo insicura anche la tradizionale cassetta delle lettere.

La Francia sta vivendo un vero assedio digitale che colpisce gangli vitali dell’economia, spinto anche da una pesante “dette technique”, ovvero il ritardo accumulato dallo Stato nell’aggiornare sistemi informatici ormai vecchi e vulnerabili.

Ente o azienda colpita Periodo dell’evento Impatto economico o dati sottratti Maileva (Gruppo La Poste) Autunno 2026 22 milioni di profili (nomi e indirizzi postali) Crédit Mutuel Arkéa Novembre 2026 Danno stimato intorno ai 100 milioni di euro Gruppo La Poste Dicembre 2025 Blocco dei servizi sotto Natale (hacker filorussi) France Travail (Ex Pôle Emploi) Inizio 2024 Esposti i dati sensibili di 43 milioni di cittadini

Da anni le istituzioni spingono cittadini e imprese a digitalizzare ogni singolo documento, promettendo risparmi ed efficienza. Le conseguenze sono chiare: quando si concentrano milioni di dati in pochi snodi senza investire risorse pubbliche e private adeguate nella difesa delle reti, il risparmio iniziale si trasforma in una tassa occulta. Adesso i francesi ne pagano il conto con questi grandi fallimenti informatici.

I 100 milioni di euro persi in pochi giorni dal gruppo bancario Crédit Mutuel Arkéa dimostrano che la sicurezza informatica non è un lusso, ma un costo industriale vivo. Senza investimenti seri nelle infrastrutture di base, la transizione digitale rischia di essere solo un immenso banchetto per gli hacker, il cui conto finale viene puntualmente scaricato sulle imprese e sui cittadini.