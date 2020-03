Ashoka Moody : L’Italia avrà bisogno di un salvataggio precauzionale – un “firewall finanziario” – mentre il coronavirus la sta portando sull’orlo del precipizio.

La crisi italiana potrebbe diventare presto ingestibile, causando potenzialmente un caos nei mercati finanziari mondiali



Il famoso economista Ashoka Moody traccia con lucidità uno scenario catastrofico per l’economia italiana nei mesi a venire, che con grande probabilità creerà anche una crisi finanziaria a livello mondiale.

Moody spiega chiaramente come la combinazione fra gli effetti economici del coronavirus, le perduranti politiche di austerità dell’Unione Europea e la mancanza di strumenti “europei” per fare fronte al bisogno di 500-700 miliardi di euro per tenere in piedi le banche ed il governo italiano, fanno prevedere il peggio per l’Italia e per l’economia mondiale.

La “tragedia dell’euro” è che si tratta di un sistema di regole che priva i governi di strumenti di intervento per governare l’economia del proprio paese: come avere un’auto lanciata a folle velocità in discesa senza avere i freni. Alla prima curva (crisi del coronavirus) si arriva sull’orlo del precipizio, si va fuori strada e si precipita, senza possibilità di evitarlo.

Moody propone che sia un coordinamento a livello internazionale a mettere insieme i fondi da prestare all’Italia per queste necessità. Ma Moody non sa che una soluzione molto più efficace già esiste, è stata già presentata in Parlamento e la sua attuazione dipende solo dal coraggio delle forze politiche di affrontare una situazione non convenzionale con nuovi strumenti non convenzionali, come la moneta fiscale, che consentirebbe di disporre fin da subito di centinaia di miliardi per salvare l’economia italiana e mondiale, senza prenderli in prestito (come suggerisce invece Moody) da nessuno.

di Ashoka Moody

10.30.2020

L’Italia ha bisogno di un pacchetto di salvataggio precauzionale da 500 a 700 miliardi di euro per aiutarla a rassicurare i mercati finanziari che il governo e le banche italiani possono adempiere ai loro obblighi di pagamento del debito, quando la crisi economica e finanziaria del paese diventerà più dura.

Proprio come i costi umani del coronavirus sono cresciuti in modo allarmante, la crisi italiana potrebbe presto diventare ingestibile, causando potenzialmente caos nei mercati finanziari mondiali.

Questo non può essere lasciato alle nazioni dell’Eurozona. Non solo il Fondo monetario internazionale, ma anche gli Stati Uniti dovranno essere coinvolti, forse, con una linea di credito nel caso in cui le esigenze di salvataggio aumentino.

Il tempo è breve. Germania e Francia, le due maggiori economie dei 19 membri dell’Eurozona, stanno per sperimentare una rapida diffusione del virus e i loro sistemi economici e finanziari sono già sotto forte stress. Se spinti a sostenere interamente i rischi italiani, potrebbero dover affrontare spiacevoli declassamenti del credito.

L’Italia, la terza economia del blocco, è stata a lungo la faglia della zona euro. E, come ha scritto il fisico Per Bak, quando si rompe una linea di faglia, altre crepe si aprono, causando terremoti a catena.

In pratica ogni forza economica internazionale e nazionale è schierata contro il paese.

L’economia italiana non è cresciuta da quando è entrata nell’Eurozona nel 1999. Il reddito pro capite, adeguato alla parità del potere d’acquisto, è rimasto bloccato a 35’000 dollari. L’economia è rimasta in recessione quasi perpetua nell’ultimo decennio e si stava già contraendo insieme al commercio mondiale prima che il coronavirus colpisse. L’onere del debito del governo è aumentato fino a raggiungere l’incredibile cifra di 2’300 miliardi di euro, pari al 134% del PIL del paese.

Alla fine dello scorso anno il calo del commercio mondiale aveva portato l’Europa alla recessione.

Il coronavirus farà quasi sicuramente contrarre l’economia italiana di circa il 3% nella prima metà del 2020, anche se il danno potrebbe essere molto superiore.

Mentre l’economia cinese rallenta ulteriormente – e molto probabilmente si contrarrà – nei prossimi mesi la mancanza di forniture cinesi di parti e componenti fondamentali causerà continui danni alla produzione ed al commercio mondiale. Tale danno sta già colpendo la Germania, che nonostante le sue difficoltà rimane l’economia più forte d’Europa e un mercato importante per i produttori italiani.

In Italia il virus ha obbligato non solo a bloccare le regioni più produttive del paese – la Lombardia e il suo centro di moda e finanza di Milano, così come gran parte del Veneto e dell’Emilia-Romagna – ma ora è stato bloccato l’intero paese a partire da martedì. Man mano che le persone restano a casa e la domanda di servizi diminuisce, i soggetti economicamente vulnerabili – soprattutto i giovani italiani con lavori precari e a termine – perderanno il reddito e la domanda interna diminuirà ulteriormente. E con una delle popolazioni più vecchie del mondo (circa il 23% delle persone ha più di 65 anni), la malattia e la mortalità indotte dal coronavirus – e lo stress economico e finanziario associato – potrebbero persistere più a lungo che altrove.

In effetti, anche se il numero di nuovi casi iniziasse a diminuire, il blocco delle attività economiche continuerà. I mercati azionari ne hanno preso atto. Tra le principali economie mondiali, l’indice di borsa italiano I945, (-3,27%) è sceso al più di tutti.

Suonano campanelli d’allarme anche nei mercati del debito. Sebbene i rendimenti sui titoli di stato stiano diminuendo in gran parte del mondo economico avanzato, i rendimenti sui titoli di stato italiani TMBMKIT-10Y, (1,31%) stanno aumentando. È vero che questi rendimenti nominali di circa l’1,4% sono ancora bassi. Ma il tasso reale, corretto per l’inflazione, è quasi dell’1%, che è troppo alto per un’economia che non stava crescendo ed ora sta per contrarsi. Il persistente alto tasso d’interesse reale dell’Italia ha fatto aumentare il rapporto debito/PIL del governo.

Ed ora l’aumento dei tassi nominali sta minacciando di spingere l’Italia in una spirale negativa. La contrazione economica spingerà verso l’alto il rapporto debito/PIL, il che potrebbe causare un ulteriore picco dei tassi di interesse nominali. Con una domanda interna così debole, l’inflazione probabilmente diminuirà, facendo aumentare il tasso di interesse reale e portando un ulteriore calo della crescita, suscitando maggiori preoccupazioni sulla capacità del governo di ripagare il proprio debito.

Nel frattempo una crescita più lenta causerà ulteriori difficoltà alle fragili banche italiane, che tutte insieme detengono attività finanziarie per circa 5’000 miliardi di euro. Sebbene molte banche abbiano venduto grossi quantità di crediti che non venivano pagati in tempo, i mercati finanziari hanno una visione desolante del sistema bancario italiano. I rapporti di valore da mercato a portafoglio anche delle banche più forti, Intesa Sanpaolo ISP (-2,35%) e UniCredit UCG (-3,48%) erano ben al di sotto di 1 prima dell’inizio del rallentamento indotto dal virus e da allora sono fortemente diminuiti. In sostanza, i mercati affermano che una grande fetta delle attività sui libri delle banche potrebbe alla fine essere senza valore.

A peggiorare le cose il tasso di cambio dell’euro (-1,346%) si è rafforzato, poiché la Federal Reserve americana ha abbassato il suo tasso di interesse e la Banca Centrale Europea, avendo esaurito le munizioni, può apportare solo modifiche “cosmetiche” senza valore reale. Man mano che la FED andrà oltre con la riduzione dei tassi, l’euro diventerà più forte, rendendo ancora più difficile una ripresa italiana.

La domanda di sempre resta se gli europei, che sono stati a lungo dediti all’austerità fiscale, possano ora trovare un accordo un forte stimolo fiscale coordinato. Anche se lo faranno, questo stimolo farà ben poco per mettere soldi nelle tasche degli italiani, che, in ogni caso, rimarranno incapaci di aumentare le loro spese in condizioni di economia bloccata.

L’Italia si trova quindi sulla soglia di una crisi finanziaria e non può attendersi alcun aiuto dalle politiche monetarie o fiscali convenzionali. L’obiettivo politico, quindi, è quello di costruire un firewall finanziario in grado di placare le paure dei mercati finanziari, mentre l’Italia attraverserà un periodo difficile nei prossimi sei mesi.

L’esperienza del FMI mostra che i salvataggi finanziari sono più efficaci se attuati quando un paese è vulnerabile, ma non ancora in piena crisi. Un punto in tempo, come dice il proverbio, ne salva cento.

Il firewall italiano deve iniziare con un pacchetto di salvataggio finanziario precauzionale di almeno 500 miliardi di euro, che fornirebbe fondi per iniettare capitale nelle banche secondo necessità e garantirebbe il finanziamento continuo del governo, se i mercati decidessero di interrompere il rinnovo del debito.

Le nazioni europee non possono farlo da sole. Non è il 2010-2011 quando i leader europei, guidati dalla cancelliera tedesca Angela Merkel, si sono riuniti per salvare Grecia, Irlanda e Portogallo. Anche messi insieme, quei paesi erano piccoli rispetto all’Italia.

Inoltre la potenza economica della Germania si è molto indebolita e la leadership politica della Germania è confusa. L’economia tedesca era in una condizione quasi di recessione prima che il virus si diffondesse ed ora sta affrontando una grave carenza di domanda in Cina, il suo mercato più ricco. E man mano che il virus si diffonderà in Germania, anche la domanda interna diminuirà. Il governo tedesco dovrà disporre di una potenza di fuoco nel caso in cui le due più grandi banche tedesche Deutsche Bank DBK (+ 0,47%) e Commerzbank CBK (+ 3,19%), con quotazioni di mercato incredibilmente bassi di circa un quinto, necessitino di un sostegno finanziario.

Anche l’economia francese è in difficoltà e il suo appariscente presidente Emmanuel Macron è al contempo evasivo e divisivo sulle questioni europee.

Questo lascia la possibilità per la magica stampante della BCE di acquistare obbligazioni, il cosiddetto programma di operazioni definitive monetarie (OMT). Ma la magia potrebbe anche rivelarsi un’illusione. Per innescare gli OMT l’Italia avrà bisogno del primo accordo sulle condizioni e le dimensioni di un piano di salvataggio (bailout) dal meccanismo europeo di stabilità (MES). La ragione per fare un salvataggio precauzionale ora, piuttosto che sperare che il problema si risolva, è semplice. Sotto gli effetti di una crisi in corso e con i limiti delle sue risorse, il MES e le autorità italiane faranno fatica a realizzare un pacchetto di salvataggio accettabile per entrambi. I ritardi alimenteranno il panico dei mercati, rendendo più difficile la negoziazione.

In quel momento, anche se il MES e l’Italia concordassero su un programma, il Consiglio direttivo della BCE dovrà autorizzare gli OMT. I membri tedeschi e di altri paesi dell’euro “settentrionale” si preoccuperanno che se la BCE stampa denaro per acquistare maggiori quantità di obbligazioni italiane, il governo italiano potrebbe eventualmente diventare inadempiente su tali obbligazioni. Un tale default richiederebbe ai leader tedeschi e di altri paesi della zona euro settentrionale di chiedere ai loro contribuenti arrabbiati di colmare il buco di bilancio nel capitale della BCE.

Mettendola in questa prospettiva, i leader europei stanno litigando per pochi centesimi nel decidere il prossimo bilancio dell’Unione europea. Quindi in un momento in cui le nazioni europee più forti sono deboli, sarebbe un errore attendersi che salveranno tempestivamente un’Italia in fallimento finanziario. E se la linea di faglia finanziaria italiana si apre, il default del debito dall’Italia precipiterà attraverso il sistema finanziario globale, causando danni che saranno difficili da contenere.

Ora, possiamo correre il rischio di non agire. O mentre gli italiani si accalcano per affrontare con le loro mani l’enorme sfida medica ed umana, la comunità internazionale si può unire per impedire la spirale di una crisi finanziaria globale sull’Italia.

Ashoka Mody è professore invitato di Charles e Marie Robertson nella International Economic Policy presso l’Università di Princeton e in precedenza è stato vicedirettore del Dipartimento Europeo del Fondo Monetario Internazionale. È autore di “EuroTragedy: A Drama in Nine Acts” (Eurotragedia: un dramma in nove atti), recentemente oggetto di riedizione.

Tratto da :

https://www.marketwatch.com/story/italy-will-need-a-precautionary-bailout-a-financial-firewall-as-coronavirus-pushes-it-to-the-brink-2020-03-10

Traduzione a cura di Davide Gionco