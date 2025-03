Arriva Gokberk, il Laser turco perte del sistema Steel Dome

L’azienda turca Aselsan ha testato con successo un sistema d’arma laser mobile, denominato Gokberk, contro i droni con visuale in prima persona (FPV), ha dichiarato oggi in un comunicato.

Gokberk ha rilevato, tracciato automaticamente e distrutto le minacce FPV in diversi scenari. L’azienda ha dichiarato che il sistema svolgerà un “ruolo critico nel sistema nazionale di difesa aerea della Türkiye, Steel Dome”.

Aselsan “continua a compiere passi importanti nel campo delle armi a energia diretta, una delle tecnologie di nuova generazione. Già dimostratosi efficace contro i droni kamikaze ad ala rotante e fissa, il Gokberk ha ora mostrato le sue capacità avanzate rilevando, tracciando autonomamente ed eliminando i droni FPV in diversi scenari di test, dimostrando un’eccezionale velocità e precisione nell’ingaggio”, si legge nel comunicato.

Hard kill e soft kill

Il sistema utilizza un disturbatore elettronico per consentire la “soft kill” dei droni e un laser elettronico per la “hard kill” di FPV di varie dimensioni, compresi mini UAV, micro UAV e dispositivi esplosivi improvvisati (IED).

Steel Dome è il sistema di difesa aerea a strati sviluppato da aziende turche per proteggere lo spazio aereo da ogni tipo di minaccia, in un momento in cui la domanda di sistemi di difesa missilistica è aumentata in Medio Oriente a causa degli ultimi conflitti nella regione.

“Lo Steel Dome è un sistema molto promettente. Tutte le nazioni vogliono avere questo tipo di sistema”, ha dichiarato il mese scorso a Breaking Defense Ahmet Akyol, presidente e amministratore delegato di Aselsan, in occasione dell’International Defense Expo di Abu Dhabi.

Ha aggiunto che Aselsan “può fornire questa soluzione alla Turchia e ai Paesi alleati in questo momento”. “In Turchia, quindi, questo è in corso. Ogni anno consegniamo nuovi sistemi del concetto di cupola d’acciaio, e questo sarà vantaggioso per la nostra regione”.

L’azienda ha distribuito un video che mostra Gokberk composto da un sistema laser, una telecamera e una termocamera montati su un veicolo ed elimina diversi tipi di droni.

“Tutti i principali componenti del Gokberk sono stati progettati e prodotti internamente, rafforzando l’autonomia dell’industria della difesa turca”, si legge nella dichiarazione dell’azienda.

L’azienda ha aggiunto che il nuovo sistema sarà impiegato nelle basi militari, negli aeroporti, nelle centrali elettriche e nella protezione delle raffinerie di petrolio.