Anche l’India entra nel ristretto club dei possessori di Armi e Energia diretta

L’India ha testato con successo la sua prima arma laser ad alta energia, l’arma a energia diretta laser (Direct Energy Weapon DEW) Mk-II(A), il 13 aprile 2025, presso il National Open Air Range di Kurnool, nell’Andhra Pradesh.

Sviluppato dalla Defence Research and Development Organisation (DRDO), il sistema laser da 30 kilowatt ha dimostrato la capacità di neutralizzare con precisione sensori fissi, mobili e di sorveglianza a distanze fino a 5 chilometri.

L’arma può ingaggiare bersagli alla velocità della luce, utilizzando un raggio laser per causare il cedimento strutturale o la distruzione delle testate, offrendo un’alternativa economica alle munizioni tradizionali con danni collaterali minimi.

Il test colloca l’India in un gruppo selezionato di nazioni, tra cui Stati Uniti, Cina e Russia, con capacità avanzate nel campo delle armi laser. Ecco il video del test di tiro

La DRDO prevede di introdurre il sistema terrestre entro due anni, con futuri aggiornamenti per una maggiore portata e applicazioni su navi, aerei e satelliti.

Un laser “Surya” più potente da 300 kilowatt può colpire missili ad alta velocità e droni fino a 20 chilometri di distanza. I post sui social media sottolineano il potenziale dell’arma per contrastare efficacemente le minacce aeree.

Le armi a energia diretta (DEW) rappresentano un salto trasformativo nella tecnologia militare. Sfruttano l’energia concentrata per neutralizzare le minacce con una precisione e una velocità senza precedenti, un’impresa che un tempo era solo fantascienza.

A differenza delle munizioni convenzionali, che si basano su proiettili fisici o esplosivi, le DEW trasmettono energia attraverso laser, microonde o fasci di particelle per disabilitare o distruggere i bersagli.

Armi a energia diretta

Fondamentalmente, le DEW funzionano concentrando l’energia per creare effetti distruttivi. Il tipo più importante, le DEW basate su laser, emettono fasci di luce altamente concentrati che viaggiano alla velocità della luce (circa 300.000 chilometri al secondo).

Quando questo raggio colpisce un bersaglio, trasferisce un calore intenso, causando il cedimento strutturale, la fusione di componenti critici o la detonazione di testate. Ad esempio, il laser indiano Mk-II(A) da 30 kilowatt ha dimostrato la sua capacità di neutralizzare droni e sensori fino a 5 chilometri di distanza, provocando un surriscaldamento catastrofico in pochi secondi.

I DEW a microonde, un’altra categoria, emettono impulsi elettromagnetici per disturbare o distruggere i sistemi elettronici. Questi sono particolarmente efficaci contro sciami di droni o sistemi di guida missilistica, poiché possono disabilitare più bersagli contemporaneamente in un’area ampia.

Sebbene meno sviluppate, le armi a fasci di particelle accelerano le particelle cariche per danneggiare i bersagli a livello molecolare, offrendo potenziali applicazioni future.

I vantaggi delle DEW sono molteplici. Non richiedono munizioni fisiche, riducendo gli oneri logistici e i costi: si stima che ogni colpo costi solo pochi dollari, rispetto alle migliaia di dollari dei missili.

Questa economicità è un vantaggio significativo nella guerra moderna. La loro velocità di trasmissione, pari a quella della luce, garantisce un impatto quasi istantaneo, fondamentale per contrastare minacce in rapido movimento come i missili ipersonici. Inoltre, le DEW producono danni collaterali minimi, rendendole ideali per attacchi di precisione in aree popolate.

Contesto storico e sviluppo globale

Il concetto di DEW risale alla fantascienza, con le prime ispirazioni provenienti da opere come La guerra dei mondi di H.G. Wells.

Tuttavia, lo sviluppo serio è iniziato durante la Guerra Fredda, con gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica che hanno esplorato le tecnologie laser per la difesa missilistica.

Questo contesto storico fornisce una comprensione più approfondita dell’evoluzione della tecnologia. L’iniziativa di difesa strategica degli Stati Uniti degli anni ’80, spesso soprannominata “Guerre stellari”, mirava a schierare laser spaziali per intercettare i missili balistici, ma i limiti tecnologici ne hanno frenato il progresso.

Negli ultimi decenni, i progressi nella generazione di energia, nel controllo del raggio e nella gestione termica hanno avvicinato le DEW alla realtà del campo di battaglia.

Gli Stati Uniti hanno guidato la carica, con sistemi come il Laser Weapon System (LaWS) da 150 kilowatt della Marina, schierato sulle navi per contrastare droni e piccole imbarcazioni. L’Iron Beam israeliano, progettato per integrare l’Iron Dome, utilizza i laser per intercettare razzi e mortai in modo economico.

Anche la Cina e la Russia hanno investito molto: il sistema laser cinese Silent Hunter sarebbe in grado di disattivare veicoli e droni, mentre il laser russo Peresvet è progettato per la difesa aerea e l’interruzione dei satelliti.

Questi sviluppi potrebbero potenzialmente ridefinire le relazioni internazionali, poiché i paesi con capacità DEW avanzate acquisiscono nuovi vantaggi strategici.

Applicazioni nella guerra moderna

I DEW sono destinati a rivoluzionare la difesa in diversi ambiti. A terra, offrono una protezione robusta contro i droni, una minaccia crescente nella guerra asimmetrica.

La proliferazione di droni a basso costo, come si è visto in conflitti come quello in Ucraina, ha messo in luce le vulnerabilità delle difese aeree tradizionali.

I DEW migliorano la difesa navale contro i missili anti-nave, le piccole imbarcazioni e i veicoli aerei senza pilota in mare. Il sistema HELIOS (High Energy Laser with Integrated Optical-Dazzler and Surveillance) della Marina degli Stati Uniti, integrato nei cacciatorpediniere, è un esempio di questa tendenza. Per l’India, dotare le navi da guerra di sistemi laser potrebbe rafforzare la sicurezza marittima nell’Oceano Indiano, un corridoio commerciale vitale.

I DEW sono in fase di sviluppo per gli aerei per contrastare i missili in arrivo in volo. Il Self-Protect High Energy Laser Demonstrator (SHiELD) dell’aeronautica militare statunitense mira a dotare i jet da combattimento di pod laser per la difesa missilistica.

L’intenzione dell’India di montare laser sugli aerei potrebbe rafforzare la sua superiorità aerea, in particolare contro avversari regionali con arsenali missilistici in crescita.

I DEW spaziali, sebbene controversi, rappresentano la prossima frontiera. I laser potrebbero disattivare i satelliti nemici o difendere dalle armi antisatellite, garantendo la sicurezza delle comunicazioni e delle risorse di ricognizione critiche. I laser montati su satelliti previsti dall’India sottolineano la sua intenzione di salvaguardare le proprie infrastrutture spaziali.

Sfide e limiti

Nonostante le loro promesse, i DEW devono affrontare ostacoli significativi. Condizioni atmosferiche come pioggia, nebbia o polvere possono disperdere o indebolire i raggi laser, riducendone l’efficacia.

Il DRDO indiano affronta questo problema attraverso sistemi avanzati di controllo del raggio, ma le sfide persistono in terreni diversi come l’Himalaya. Anche i requisiti di alimentazione rappresentano un ostacolo: i laser ad alta energia richiedono una notevole quantità di elettricità, che necessita di generatori compatti ed efficienti. Per le piattaforme mobili, questo rimane una sfida logistica.

Il costo e la scalabilità sono ulteriori preoccupazioni. Sebbene le DEW siano più economiche per colpo, i costi iniziali di sviluppo e implementazione sono elevati.

Il Mk-II(A) indiano ha richiesto anni di investimenti e il passaggio a sistemi come il laser Surya richiederà ulteriori risorse. Infine, contromisure come rivestimenti riflettenti o indurimento elettronico potrebbero ridurre l’efficacia dei DEW, scatenando una corsa agli armamenti nel campo delle tecnologie difensive.

È importante notare che, sebbene i DEW offrano vantaggi significativi, non sono privi di vulnerabilità. Lo sviluppo di contromisure efficaci sarà un’area di interesse fondamentale in futuro.

Alcune case, come Rafael con Iron Beam, hanno cercato di superare queste debolezza, ad esempio combinando una molteplicità di raggi laser.

Iron Dome è uno dei primi laser ad essere effettivamente entrato in servizio nella funzione di difesa aerea. Non un prototipo, ma una vera arma funzionante, che apre la strada a un futuro senza proiettili, ma con pura energia.